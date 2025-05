VfB Hilden erwartet einen Hexenkessel

SV Biemenhorst – VfB 03 Hilden. Seit Anfang des neuen Jahres mischten die Fußballer des VfB 03 als Zünglein an der Waage im Titelkampf mit. Eine Rolle, die den Hildenern offensichtlich eine Menge Spaß machte. Auf der Zielgeraden der Saison wartet auf die Mannschaft von Tim Schneider jedoch eine ganz andere Aufgabe, denn der Oberliga-Sechste misst sich vor allem mit Mannschaften aus der unteren Tabellenregion – und sieht sich deshalb in einer besonderen Verantwortung. „Wir wollen weiter in jedem Spiel Vollgas geben. Ich bin kein Freund davon, die Saison einfach ausklingen zu lassen“, betont Chefcoach Schneider.

In der Hinrunde setzte sich sei Team mit 4:1 auf eigenem Platz durch. Einziger Aufreger war im Rückblick die gelb-rote Karte, die sich Fabian zur Linden übermotiviert kurz vor dem Schlusspfiff mit einer rustikalen Grätsche einhandelte. Der Kapitän, der zuletzt gegen Schlusslicht TVD Velbert gelb-gesperrt pausieren musste, ist diesmal wieder mit von der Partie und rückt in der Innenverteidigung auf seinen angestammten Platz, da Vertreter Peter Schmetz im Urlaub weilt.

Doch die Aufgabe in Biemenhorst ist eine Herausforderung ganz eigener Art. Das fängt schon bei der Fahrt dorthin an. Von Hilden aus gilt es eine Strecke von rund 90 Kilometern bis zum Bocholter Stadtteil zu bewältigen. Für Schneider, der in Remscheid wohnt, kommen noch einige Kilometer dazu. Deshalb hofft der Trainer auf einen Erfolg. „Dann habe ich genug Zeit, mich nach dem Spiel zu freuen und muss mir keine großen Gedanken machen“, sagt er mit einem Lächeln.

Aktuell trennen Biemenhorst nur noch vier Punkte von der Abstiegsregion, da nach dem Rückzug des KFC Uerdingen in der Regionalliga jetzt auch Platz 15 in der Oberliga stark gefährdet ist. Daher sollten sich zur Linden und Co. tunlichst auf einen Hexenkessel in der Intersport-Pieron-Arena einstellen. So verfolgten zum Beispiel das Duell gegen den Vorletzten Nettetal rund 500 Zuschauer, beim Heimspiel gegen Spitzenreiter Schonnebeck waren gar mehr als 700 zugegen. Zahlen, die Tim Schneider beeindrucken. „Die wünsche ich mir auch mal hier in Hilden“, sagt er und betont: „Es ist toll, wie neben dem großen 1. FC Bocholt solch eine Mannschaft aus einem super kleinen Stadtteil unterstützt wird. Es wird Spaß machen, dort zu spielen. Ich hoffe, dass die Jungs dieses Gefühl positiv mitnehmen.“

Utsugi hat sich empfohlen

Zwar ist Fabio Bachmann aus dem Urlaub zurück, doch der junge Innenverteidiger muss sich jetzt erst einmal wieder im Training beweisen. Das tat zuletzt Shuto Utsugi im Landesliga-Team. „Er ist in der zweiten Mannschaft positiv aufgefallen, deshalb stand er auf Empfehlung von Philipp Schütz schon beim letzten Mal in unserem Kader“, berichtet Schneider und erklärt: „Er macht einen sehr guten Eindruck, bringt trotz sprachlicher Probleme taktisch viel mit. Vielleicht stellen wir ihn von Beginn an auf. Wir müssen auch mal mutig sein, wenn es darum geht, Spieler zu entwickeln.“

Gabor Imoijeza fällt hingen wegen seiner fünften gelben Karte aus, Serkan Güzel kuriert noch seine Rückenprobleme aus. Shadrak Dombe kam nach längerer Verletzungspause im Spiel gegen den TVD Velbert in der letzten halben Stunde erstmals wieder zum Einsatz