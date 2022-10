Pascal Weber misst sich am Sonntag mit Oguz Ayan. – Foto: Sascha Köppen

VfB Hilden: Duell der Torjäger in Meerbusch Für den VfB 03 Hilden hat Pascal Weber in dieser Saison schon zwölfmal getroffen und steht damit auf Rang drei der Torjägerliste der Oberliga. Am Sonntag (15 Uhr) spielt er gegen den mit 15 Treffern Führenden: Oguz Ayan.

„In den letzten Spielen haben wir gezeigt, dass wir auch mit den Top-Teams mithalten können“, sagt Cheftrainer Tim Schneider stolz, wenn er an die denkbar knappen Begegnungen seines VfB 03 Hilden denkt. Dabei standen ihm zwei absolute Hochkaräter der Oberliga Niederrhein gegenüber: der KFC Uerdingen und die SSVg Velbert. Beide Duelle verliefen äußerst eng.

Der KFC Uerdingen gewann knapp (2:1), während der damalige Tabellenführer SSVg Velbert nur mit Glück in der Nachspielzeit zum 2:2-Unentschieden ausgleichen konnte. Nun stehen die Hildener auf dem fünften Platz und liegen gerade einmal vier Punkte hinter dem Erstplatzierten KFC Uerdingen. Am Sonntag trifft Schneiders Team auf den zwölftplatzierten TSV Meerbusch. „Wir haben viel Selbstbewusstsein getankt und möchten das am Sonntag in Meerbusch zeigen“, beschreibt Schneider den aktuellen Zustand seines Teams. Dennoch haben die harten Oberliga-Wochen einige Spuren an der Mannschaft hinterlassen. Der offizielle Kader der Hildener ist nunmehr auf nur zwölf einsatzbereite Spieler geschrumpft. Beim intensiven Duell gegen Velbert hat der junge Keeper Yannic Lenze sich durch einen Zusammenprall verletzt und wird am Wochenende vermutlich nicht zur Verfügung stehen. Auch Innenverteidiger Peter Schmetz wird verletzt ausfallen. Hinzu kommen die Langzeitverletzten Maximilian Wagener, Gianluca de Meo und Manuel Schulz. Die Hildener werden am Sonntag also erneut auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft angewiesen sein. Schneider steht hierzu in gewohnt engem Kontakt mit dem Trainergespann des Landesliga-Teams. Mit dem TSV Meerbusch indes wartet ein anspruchsvoller Gegner auf den VfB. „Meerbusch ist ein starkes Team, das mit einem vollen Kader antreten wird. Da wir harte Wochen hinter uns haben, wird uns das Spiel kräftemäßig viel abverlangen“, erwartet Schneider. Die Meerbuscher haben zuletzt mit einer überzeugenden Leistung (4:1) das Viertelfinalticket für den Niederrheinpokal gelöst. Dabei ging es für das Team von Cheftrainer Kevin Kreuzberg gegen den Oberligisten Hamborn 07. In der Liga lief es für den TSV Meerbusch in den jüngsten Spielen mit zwei Unentschieden und zwei Siegen indes durchwachsen. Beim Unentschieden gegen den KFC Uerdingen (1:1) überzeugte das Team aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.