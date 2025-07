VfB Hilden besiegt den Mittelrheinligisten Fortuna Köln II

VfB 03 Hilden – SC Fortuna Köln II. Die schwülen Temperaturen am Sonntagnachmittag machten es beiden Mannschaften im Testspiel nicht leicht, gleichwohl sahen die zahlreichen Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung, in der beide Teams hohes Tempo gingen. Aus Sicht des VfB 03 kein Problem, denn Tim Schneider wechselte zur Pause komplett durch. Später stellte der Chefcoach fest: „Ich bin mit beiden Halbzeiten zufrieden, die Neuen integrieren sich schon gut.“

Dabei erarbeiteten sich vor allem die Hildener Oberliga-Fußballer vielversprechende Chancen. Die Führung entsprang jedoch einem Elfmeter, den Nick Sangl souverän zum 1:0 (20.) verwandelte. Fünf Minuten später parierte der SC-Keeper einen Schuss von Calvin Mockschan, der aus der Drehung an der Strafraumgrenze abzog. Die erste wirklich gute Möglichkeit vergaben die Kölner vor der Pause, als ein Freistoß aus 18 Metern über den VfB 03-Kasten ging (45.). Und dann klärte Hildens Schlussmann Yannic Lenze noch per Faustabwehr.

Nach dem Seitenwechsel kamen dann auch erfahrene Akteure wie Fabian zur Linden, Maximilian Wagener oder Pascal Weber aufs Feld. Die „zweite Elf“ zog gleich das Tempo noch einmal an. Allerdings waren taktische Experimente in dem Testspiel bald obsolet, denn die Kölner spielten nach einer gelb-roten Karte ab der 52. Minute in Unterzahl. Fast zwangsläufig erhöhte Shadrak Dombe auf 2:0 (66.), als er nach einem Querpass von Pascal Weber von halbrechts zum Abschluss kam.

„In Überzahl haben wir uns auf ein paar andere Dinge konzentriert. Die Arbeit mit Ball war ordentlich, und die Restverteidigung stand grundsätzlich auch in der zweiten Halbzeit“, lobte Tim Schneider, der nach der Pause allerdings weitere gute Chancen vermisste.

Trainingslager vor der Haustür

Zwei Testspiele, zwei Siege: Der Start in die Vorbereitung scheint gelungen. Zufrieden ist Schneider dabei auch mit der Arbeit des Trainerteams. „Wir haben jetzt ja mit Philipp Schütz noch einen dritten Assistenten neben Manuel Schulz und Torwarttrainer Björn Scheffels. Dadurch kann man viel mehr machen und in den Einheiten auch genauer arbeiten – ich bin happy“, stellt der Chefcoach fest. Dazu ist der Kader gut gefüllt. Einzig Luis Ortmann muss nach seiner Schulteroperation noch länger pausieren.

Das kommende Wochenende steht dann ganz im Zeichen des dreitägigen Trainingslagers, das der Oberligist diesmal auf der Anlage an der Hoffeldstraße durchführt. „In den letzten Jahren sind wir jedes Mal weggefahren, hatten Sponsoren oder zuletzt hat der Verein etwas dazu getan. Diesmal hat das alles nicht so geklappt, deshalb probieren wir es jetzt mal zu Hause aus“, erläutert Schneider. Den Abschluss bildet am Sonntag das Freundschaftsspiel gegen die TSG Sprockhövel, die im Sommer wieder in die Oberliga Westfalen aufstieg.