VfB Heusweiler verpflichtet neuen Spielertrainer

Der VfB Heusweiler stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft und verpflichtet zur Saison 2026/2027 mit Cüneyt „Cino“ Eren (33) einen neuen Spielertrainer.

Eren bringt reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Als aktiver Spieler war er unter anderem in der Regionalliga, Oberliga, Schröder-Liga sowie der Verbandsliga im Einsatz und kennt den leistungsorientierten Amateurfußball in der Region bestens. Mit seiner fußballerischen Qualität, seinem taktischen Verständnis und seiner Führungsstärke soll er der Mannschaft neue Impulse geben.

Der Verein erhofft sich von der Verpflichtung frische Ideen, eine moderne Spielphilosophie und eine nachhaltige Weiterentwicklung der Mannschaft. Besonders die Förderung junger Spieler und die Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen sollen unter Eren eine zentrale Rolle spielen.