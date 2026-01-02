VfB Heusweiler stellt Trainerteam neu auf

Der VfB Heusweiler bedankt sich ausdrücklich bei Mirco Frischmann für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement für den Verein. Sofern es sein Gesundheitszustand zulässt, wird Frischmann dem VfB in der Rückrunde weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen.

Die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen bis zum Ende der laufenden Saison ab sofort Daniel Meyer und Rouven Klein. Beide Trainer genießen das volle Vertrauen des Vereins und sollen mit neuen Impulsen die positive sportliche Entwicklung vorantreiben.

Rouven Klein wird darüber hinaus weiterhin als Trainer der zweiten Mannschaft des VfB Heusweiler sowie der A-Jugend der SG Oberes Köllertal tätig sein.

Unabhängig von der aktuellen Lösung hat der VfB Heusweiler bereits die Weichen für die Zukunft gestellt: Für die Saison 2026/2027 konnte ein neuer Spielertrainer für die erste Mannschaft verpflichtet werden. Weitere Informationen hierzu wird der Verein zeitnah bekannt geben.

Der VfB Heusweiler blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben und wünscht dem neuen Trainerteam viel Erfolg.