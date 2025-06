VfB-Heim-Finale gegen die Union -Reserve

Mit der Partie gegen die zweite Mannschaft von Union Fürstenwalde verabschiedet sich die VfB-Elf von ihrem treuen Publikum, am besten natürlich mit einem Sieg. Gegen Union II klappte das zu Hause in den letzten fünf Partien nicht und so soll im insgesamt 20. Aufeinandertreffen endlich wieder ein Dreier auf eigenen Rasen gegen die Spreestädter, zugleich mit möglichst ansprechender Vorstellung, her.

Die Gäste haben als Vorletzter die schlechtesten Karten im Dreikampf um die Klasse mit Peitz und Erkner. Da auch der punktschlechtere Platz 14 der zwei Landesligen absteigt, braucht FSV II im Grunde fast schon zwei Siege, weil die Nord-Konkurrenten derzeit mehr Zähler auf dem Konto haben. Die Erste Union-Vertretung hat die Brandenburgliga inzwischen sicher gehalten.

Hohenleipisch hat sicher die Favoritenrolle, da aber Union II drei seiner vier Saisonsiege in der Fremde holte, ist von den Platzherren volle Konzentration und Einsatz über neunzig Minuten gefordert.

Schiedsrichter des Spiels ist Daniel Habertag aus Jethe, mit Steve Hübschmann (Spremberg) und Kay Passeck (Guben) an den Linien.

Zum letzten Saison-Heimspiel gibt es als Dankeschön für die stetige, großartige Unterstützung durch das Hohenleipischer Fußballpublikum am Samstagnachmittag Freibier.

Anstoß Samstag 15:00 Uhr