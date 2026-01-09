VfB-Hallenmasters: Hohenleipisch trotzt dem Modus und siegt

Kurzfristige Umstellung prägt den Turnierabend

Die Absage eines Teams zwang die Verantwortlichen zu einer schnellen Anpassung des Spielplans. Statt Gruppen- und K.-o.-Runden wurde ein durchgehender Ligamodus eingeführt. Diese Entscheidung erhöhte die sportliche Belastung deutlich, denn jedes Team musste sechs Spiele absolvieren. Gleichzeitig brachte der Modus maximale Transparenz: Jeder Punkt, jedes Tor floss direkt in die Abschlusstabelle ein. Der Turnierverlauf blieb dadurch bis in die späte Phase offen.

Starker Auftakt des Gastgebers

Der VfB Hohenleipisch 1912 setzte bereits im ersten Spiel ein klares Zeichen. Mit einem 6:0 gegen den SV Preußen Elsterwerda eröffnete der Gastgeber das Turnier dominant. Auch in den folgenden Begegnungen bestätigte die Mannschaft ihre Präsenz, gewann unter anderem gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde mit 3:2 und setzte sich später auch gegen die BSG Stahl Riesa mit 4:2 durch. Diese Siege legten die Basis für den späteren Turniererfolg.

FV Gröditz 1911 bleibt hartnäckiger Rivale

Der FV Gröditz 1911 erwies sich als größter Konkurrent. Das Team sammelte ebenfalls 16 Punkte und überzeugte mit Konstanz. Siege gegen die VfB Hohenleipisch All-Stars, die BSG Stahl Riesa und den FC Sängerstadt Finsterwalde hielten Gröditz lange auf Augenhöhe mit dem Gastgeber. Das direkte Duell zwischen Gröditz und Hohenleipisch endete 1:1 und unterstrich die Ausgeglichenheit an der Spitze. Am Ende entschied allein das Torverhältnis zugunsten des VfB.

BSG Stahl Riesa mit Offensivkraft

Die BSG Stahl Riesa zeigte vor allem offensiv ihre Klasse. Mit insgesamt 27 erzielten Treffern stellte sie die beste Angriffsreihe des Turniers. Deutliche Siege wie das 7:1 gegen den SV Preußen Elsterwerda oder das 9:2 gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde prägten den Auftritt. Trotz dieser Torausbeute reichte es mit zwölf Punkten nur zu Rang drei, da Niederlagen gegen die beiden Spitzenteams nicht kompensiert werden konnten.

All-Stars im Dauerstress

Der VfB Hohenleipisch All-Stars sammelten neun Punkte und belegten Rang vier. Deutliche Ergebnisse wie das 6:0 gegen den FC Sängerstadt Finsterwalde wechselten sich mit Niederlagen gegen stärker platzierte Teams ab. Der SV Preußen Elsterwerda, der FC Sängerstadt Finsterwalde und der FSV Rot-Weiß Luckau mussten dem hohen Pensum Tribut zollen. Gerade in der späten Phase des Turniers wurden die Kräfteverhältnisse immer deutlicher.

Tore, Tempo und wenig Verschnaufpausen

Der Ligamodus sorgte für einen stetigen Rhythmus ohne Unterbrechungen durch Platzierungsspiele oder Pausen. Kaum war ein Spiel beendet, stand das nächste an. Die zwölfminütige Spielzeit verlangte nicht nur Kondition, sondern auch mentale Stabilität. Viele Partien wurden früh entschieden, andere kippten erst in den Schlussminuten. Die hohe Gesamtzahl an Toren spiegelte den offenen Charakter des Turniers wider.

Ein Gastgeber mit dem längeren Atem

Am Ende setzte sich der VfB Hohenleipisch 1912 durch, weil er über den gesamten Abend hinweg konstant punktete und defensiv stabil blieb. Mit 17:5 Toren stellte der Gastgeber eine der besten Abwehrreihen und behielt auch im letzten Spiel gegen den FV Gröditz 1911 die Nerven. Der Turniersieg war das Ergebnis von Durchhaltevermögen, Effizienz und Anpassungsfähigkeit an einen ungewohnten Modus.

Ein Hallenmasters mit besonderem Charakter

Das VfB-Hallenmasters 2026 wird vor allem wegen seines außergewöhnlichen Verlaufs in Erinnerung bleiben. Die kurzfristige Umstellung verlangte allen Teams Flexibilität ab und machte das Turnier zu einem echten Marathon. Der Gastgeber nutzte diese Bedingungen am besten und krönte einen langen, intensiven Hallenabend mit dem Turniersieg.