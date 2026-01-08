VfB-Hallenmasters: Hohenleipisch ist Gastgeber in Elsterwerda

Am morgigen Freitag, 9. Januar 2026, richtet sich der Blick des regionalen Fußballs nach Elsterwerda. In der Elbe-Elster-Halle steigt das VfB-Hallenmasters des VfB Hohenleipisch, ein klassisches Abendturnier mit klarer Struktur, namhaften Gästen und einem Modus, der vom ersten Spiel an Spannung erzeugt. Acht Herrenmannschaften, zwölf Minuten Spielzeit und mehrere K.-o.-Runden machen den Freitagabend zu einem kompakten Hallenfußballereignis, das weit über den Gastgeber hinausstrahlt.

Gruppe A: Erfahrung, Namen und unterschiedliche Rollen In der Gruppe A treffen mit der BSG Stahl Riesa, dem FV Gröditz 1911, dem FSV Rot-Weiß Luckau und den VfB Hohenleipisch All-Stars vier Teams aufeinander, die unterschiedliche Hintergründe mitbringen. Stahl Riesa steht für große Hallenerfahrung und überregionale Präsenz, während Gröditz und Luckau als feste Größen des regionalen Fußballs gelten. Die All-Stars des Gastgebers bringen zusätzlich einen besonderen Charakter in die Gruppe. Der Auftakt erfolgt mit dem Duell VfB Hohenleipisch All-Stars gegen BSG Stahl Riesa, das den Ton für die Gruppe setzen dürfte.

Ein Turnierabend mit klarer Dramaturgie Der Spielplan des VfB-Hallenmasters ist dicht und konsequent aufgebaut. Nach der Vorrunde in zwei Vierergruppen folgen zusätzliche Runden für die Platzierungen, ehe Halbfinale, Spiele um die Plätze und das Finale den Abend abrunden. Der erste Anstoß erfolgt um 18 Uhr, das Endspiel ist für 22:29 Uhr vorgesehen. Damit spannt sich das Turnier über mehr als vier intensive Stunden, in denen sich Tempo, Belastung und Entscheidungsdruck stetig steigern.

Gruppe B: Gastgeber im Ligabetrieb und regionale Konkurrenz

Die Gruppe B vereint den VfB Hohenleipisch 1912, den SV Preußen Elsterwerda, den FC Sängerstadt Finsterwalde und den FSV Beilrode 09. Hier liegt der Fokus besonders auf dem Gastgeberteam im regulären Spielbetrieb, das sich vor heimischem Publikum beweisen will. Preußen Elsterwerda sorgt als lokaler Vertreter für zusätzliche Aufmerksamkeit, während Finsterwalde und Beilrode den Wettbewerb komplettieren. Der erste Vergleich dieser Gruppe beginnt um 18:28 Uhr mit dem Spiel VfB Hohenleipisch 1912 gegen SV Preußen Elsterwerda.

Zusätzliche Runden für die Platzierungen

Nach Abschluss der Gruppenphase folgt eine Besonderheit des Turnierformats. Um 20:51 Uhr spielt der Dritte der Gruppe A gegen den Vierten der Gruppe B, um 21:05 Uhr trifft der Vierte der Gruppe A auf den Dritten der Gruppe B. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass auch die unteren Plätze nicht bedeutungslos bleiben und jede Mannschaft zusätzliche Spielzeit erhält.

Halbfinale als sportlicher Kern des Abends

Die beiden Halbfinals sind für 21:19 Uhr und 21:33 Uhr angesetzt. Hier treffen der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B sowie der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B. Ab diesem Moment gibt es keine Korrekturmöglichkeiten mehr. Zwölf Minuten entscheiden über den Einzug ins Finale oder den Gang in die Platzierungsspiele.

Platzierungsspiele und Finale

Im Anschluss werden die Plätze sieben, fünf und drei ausgespielt, ehe das Turnier mit dem Finale um 22:29 Uhr seinen Abschluss findet. Der Sieger dieses Spiels trägt den Titel des VfB-Hallenmasters 2026 davon – nach einem langen Abend, der Konzentration und Konstanz verlangt.