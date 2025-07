VfB Hallbergmoos will "ganz vorne dabei sein" in der Landesliga Südost

Gehen optimistisch in die Spielzeit: Der VfB Hallbergmoos mit (hinten v. l.) Tobias Bracht, Mario Mutzbauer, Christoph Mömkes, Emil Kierdorf, Mikail Masat, Valentin Thalmeier, Jonas Mayr, Tobias Krause, Robby Friedrich, (Mitte v. l.) Anselm Küchle, Andreas Giglberger, Andreas Kostorz, Christian Wimmer, Valentin Bamberger, Moritz Sassmann, Yannick Sassmann, Julian Kristo, Carl Opitz, Simon Werner, Fabian Diranko, Marcus Bauer, Gencer Ugurlu, (vorne v. l.) Daniel Müller, Arian Kurmehaj, Johannes Petschner, Mustafa Bilgin, Muck Riedmüller, Tobias Heckl, Ben Kimplinger, David Küttner und Léon Schmit. – Foto: Verein

Neue Saison, neuer Kader, neue Herangehensweise: Der VfB Hallbergmoos startet gegen den TSV Wasserburg in die neue Landesliga-Saison – und das durchaus ambitioniert.

Hallbergmoos – „Wir wollen ganz vorne dabei sein.“ Das sagt der neue Hallbergmooser Fußballtrainer Andreas Giglberger kurz vor dem Kracher-Start der Landesliga mit dem Spiel des VfB Hallbergmoos gegen den Vorjahresdritten TSV Wasserburg (Freitag, 19 Uhr). Und wer ihm dabei tief in die Augen schaut, der weiß, dass ganz vorne für Giglberger nicht Rang drei oder fünf ist. Der VfB hat neue Trainer, einen runderneuerten Kader und eine neue Stimmung. Jetzt gilt es, sich nach einer Saison zum Vergessen, die auf Rang sechs endete, wieder als Spitzenmannschaft zu präsentieren. „Wir haben so viele coole Jungs“, sagt Giglberger, „und wir sind maximal motiviert.“ Auch wenn der Coach kein Wort über die Vergangenheit und die schlechte Vorsaison verliert, erkennt man einen Unterschied. In der Vergangenheit hat man vermehrt junge Spieler geholt, die nach einem halbwegs ordentlichen Spiel gefühlt erst einmal drei Wochen in den Urlaub gefahren sind. Der nötige Biss war nicht erkennbar.

Zwei junge Hoffnungsträger beim VfB Ein Gegenbeispiel könnten Valentin Thalmeier und Emil Kierdorf sein. Beide kamen aus der U19-Bayernliga von Waldeck Obermenzing, haben noch nie Herrenfußball gespielt und sind Transfers, die in der Landesliga nicht gerade für Angst und Schrecken sorgen. Doch beide haben in der Vorbereitung als Herausforderer gezeigt, dass sie Bock auf Landesliga haben. Thalmeier ist ein Innenverteidiger, der auch auf Außen spielen kann. Er war ein Gewinner der Vorbereitung. Und Kierdorf ist der klassische Mittelstürmer. Er weiß, wo das Tor steht und ist ein Strafraumstürmer, den man in den vergangenen Jahren so nicht im Kader hatte. Duje Vukman kam aus Ismaning und viele beim VfB fragen sich, warum er bei dem benachbarten Bayernligisten in den Überlegungen so rein gar keine Rolle spielte.