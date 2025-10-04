VfB Hallbergmoos will eigene Serie ausbauen: Mit Heckl oder Regitnig?

Im Duell mit Schwabing bleibt offen, ob Heckl oder Regitnig das Hallbergmooser Tor hütet – der VfB kann mit einem Sieg in der Tabelle klettern.
Hallbergmoos – Platz neun und der Griff nach dem Aufstiegsrelegationsplatz schließen sich in der Landesliga Südost aktuell nicht aus. In der ausgeglichenen Tabelle kann man innerhalb eines Spieltags einen großen Sprung machen. Genau das peilt der VfB Hallbergmoos, der seit mittlerweile fünf Spielen nicht mehr verloren hat, an. Am Sonntag soll die Serie beim FC Schwabing (12.30 Uhr) ihre Fortsetzung finden. Mit einem Sieg könnte man die Gastgeber überholen – und in der Tabelle klettern.
Nach vier Siegen am Stück war zuletzt gegen den TSV Grünwald nicht viel mehr drin als ein 1:1-Unentschieden. In der Analyse des Topspiels kam Trainer Andreas Giglberger zu dem Ergebnis, dass der VfB vor allem nach eigenen Fehlpässen unter Druck geriet. Ansonsten hatte man den vielleicht prominentesten Kader der Liga recht gut im Griff.
Dass es gegen Grünwald für einen Zähler reichte, hatten die Hallbergmooser vor allem ihrem starken Torhüter Tobias Heckl zu verdanken. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass der Ersatzkeeper auch in Schwabing im Tor stehen wird. Der kanadische Torwart Henrik Regitnig befindet sich nach seinen überstandenen Rückenproblemen wieder im Mannschaftstraining. Giglberger lässt offen, wer am Sonntag zwischen den Pfosten steht.
Im vergangenen Jahr musste der Club aus dem Münchner Norden hart gegen den Abstieg kämpfen. Diese Saison befindet sich Schwabing mittendrin in dem aus acht Mannschaften bestehenden Pulk, der hinter der SpVgg Unterhaching II den zweiten Platz im Blick hat. „Bei denen sieht man, was eine eingespielte Mannschaft ausmacht“, sagt Giglberger. Das Team habe sich deutlich weiterentwickelt und in dieser Runde schon mehrere Ausrufezeichen gesetzt.
Personell gab es beim VfB in dieser Woche zwei Neuigkeiten. Johannes Petschner hat sich beim Auswärtsspiel in Neuperlach einen Handknochen gebrochen und trägt eine Schiene. Er wird in den kommenden Wochen ausfallen. Unterdessen hat man auch neue Erkenntnisse bei der Verletzungsodyssee von Fabian Diranko. Dieser hatte sich einen Zeh gebrochen, was jedoch erst jetzt bei einer Nachuntersuchung festgestellt wurde. Es besteht die Hoffnung, dass der Superdribbler dieses Jahr noch in die Saison einsteigen kann.