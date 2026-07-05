VfB Hallbergmoos verliert auch sein viertes Testspiel

Der VfB Hallbergmoos unterliegt Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut mit 1:2. Valentin Bamberger vergab in der ersten Halbzeit die große Chance zur Führung.

In den aktuellen Testspielen duelliert sich Landesligist VfB Hallbergmoos in erster Linie mit Mannschaften, die die eigene Defensive fordern. Beim 1:2 (0:0) gegen die SpVgg Landshut lief man viel dem Ball hinterher – und hatte gegen ein Top-Team eine richtig schwere Prüfung. Auch das vierte Testspiel ging damit verloren. Wobei dieses Ergebnis durchaus zu erwarten war.

Der Bayernliga-Aufsteiger Landshut hat eine routinierte Mannschaft mit jeder Menge Qualität in den eigenen Reihen. Das hatte dann zur Folge, dass der ambitionierte Landesligist die meiste Zeit Ball und Gegner hinterherlief. In den ersten 45 Minuten machten die Niederbayern Dauerdruck, hatten aber keine wirklich große Torchance. Ein richtiges Brett zur Führung vergab dagegen der Hallbergmooser Valentin Bamberger. „Um so ein Spiel zu gewinnen, musst du dann eben diese eine Chance nutzen“, sagte Trainer Andreas Giglberger später.

Nach der Pause belohnten sich die Gastgeber dann für ihren Aufwand mit den beiden Toren von Daniel Rabanter (68.) und Martin Stoller (73.). Der Anschlusstreffer von Arian Kurmehaj (90.) kam aus Hallbergmooser Sicht zu spät. Coach Giglberger musste einmal mehr feststellen, dass man bei den beiden Gegentoren zu weit von den Gegenspielern weg war. Beim ersten Treffer parierte der neue Torwart Sebastian Kolbe noch stark, aber der Nachschuss war drin.

Neben den Unzulänglichkeiten im Abwehrverhalten ärgerte den VfB-Coach, dass man weiterhin viele Ausfälle zu verkraften hat und sich so keine Liga-Stammelf einspielen kann. Giglberger hofft in den nächsten zwei Wochen auf einen deutlich besser gefüllten Kader. Dann wird der VfB im Training an Offensivlösungen vor dem gegnerischen Tor arbeiten.