VfB Hallbergmoos verliert 1:4 – Feldspieler muss 64 Minuten ins Tor

SV Walpertskirchen gegen VfB Hallbergmoos – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der Landesligist kassiert beim Bezirksligisten SV Walpertskirchen die zweite Testspielniederlage mit vier Gegentoren. Dabei gab es ein ungewolltes Debüt im Tor.

Auch im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung gab es für Landesligist Hallbergmoos eine Niederlage mit vier Gegentoren. Der VfB kassierte bei dem eine Klasse tiefer spielenden Bezirksligisten SV Walpertskirchen ein 1:4 (0:2). Mit ein Grund: Im Tor stand über eine Stunde lang ein Feldspieler.

Nach dem 2:4 beim SV Nord-Lerchenau mussten sich die Hallberger also erneut deutlich geschlagen geben – was allerdings alles noch in die Phase der körperlichen Aufbauarbeit fällt. „Wir wissen das einzuordnen“, sagt Trainer Andreas Giglberger mit Blick auf die müden Beine einiger Spieler. Neuzugang Felix Günzel traf in der 69. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3, bereits sein zweiter Treffer in der Vorbereitung.

Auf der anderen Seite leistete sich der munter durchwechselnde VfB einige Fehler und spielte damit Walpertskirchen voll in die Karten. Der Bezirksligist ist bekannt dafür, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten. So fielen dann auch die meisten Tore.

Eine personelle Schwachstelle hatte der VfB im Tor, wo diesmal mit Fabio Di Salvo nur ein Keeper zur Verfügung stand. Ausgerechnet der tat sich dann aber bald weh, sodass in der 26. Minute ein Feldspieler ins Tor musste: Carl Opitz übernahm den Job. Auch das macht die auf den ersten Blick etwas überraschende Niederlage erklärbar.

Giglberger ist auch nach dem zweiten Test sehr entspannt: „In der Wintervorbereitung haben wir alle Gegner hergespielt“, zieht er den Vergleich, „das hat uns dann auch nicht viel geholfen.“ Anfang des Jahres leistete sich der VfB nach besagten starken Ergebnissen einen Durchhänger, durch den man frühzeitig die Chancen auf den Aufstieg verspielte.