VfB Hallbergmoos verliert 0:3 in Freilassing – drei Konter reichen

Andreas Giglberger: „Das war von allem viel zu wenig.“ – Foto: Verein

Der VfB Hallbergmoos kassiert beim ESV Freilassing eine 0:3-Niederlage. Trainer Andreas Giglberger gibt zu: „Wir wurden mit den einfachsten Mitteln geschlagen.“

In der neuen Landesliga-Saison sind die Fußballer vom VfB Hallbergmoos mit dem Anspruch angetreten, zu einer echten Spitzenmannschaft zu werden. Nach fünf Runden ist man davon noch weit entfernt. Die 0:3 (0:1)-Niederlage beim ESV Freilassing war ein böser Rückschlag.

Die Hallbergmooser Männer machten ein schlechtes Spiel und traten nicht so auf, wie es sich für einen Meisterschaftsaspiranten ziemt. Später stellte Trainer Andreas Giglberger auch gefrustet fest, „dass Freilassing drei Konter gereicht haben. Wir wurden mit den einfachsten Mitteln geschlagen.“ Der ESV verteidigte körperlich aggressiv und lauerte auf die Fehler des Gegners. Und diese Patzer fabrizierten die Hallbergmooser, die sich deshalb auch nicht über die Niederlage beschweren durften. Die fehlende Aggressivität belegte die Tatsache, dass die Gäste erst tief in der Nachspielzeit die erste Gelbe Karte sahen. Freilassing kaufte den enttäuschenden VfB-Kickern bei seinem dritten Saisonsieg den Schneid ab.

Aber auch an diesem schlechten Tag gab es den einen Moment, nach dem alles hätte anders laufen können: In der 20. Minute wurde Emil Kierdorf im Strafraum umgemäht – und da gab es eigentlich keine zwei Meinungen. Die Hallbergmooser waren entsetzt, dass es doch eine zweite Meinung gab und die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb. Selbst die Gastgeber wirkten ziemlich überrascht, dass nicht auf Elfmeter entschieden wurde. Mit einer Führung hätte sich die Partie natürlich anders entwickeln können. Es ehrt Coach Giglberger jedoch, dass er die schwache Vorstellung seines Teams nicht unter dem Deckmantel eines nicht gegebenen Strafstoßes versteckte.

Darüber hinaus kam wenig bis gar nichts vom VfB, der gegen den aggressiven Kontrahenten nicht zu seinem Spiel fand. „Für unsere Ansprüche war das von allem viel zu wenig“, musste der Trainer zugeben. Giglberger hofft nun, dass man beim Frust-Ausflug nach Freilassing nur die drei Punkte verloren hat: Möglicherweise könnte Außenverteidiger Martin Zentrich für einen längeren Zeitraum ausfallen. Er verdrehte sich das Knie und musste Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Die Untersuchungen in den nächsten Tagen werden zeigen, wie schlimm die Verletzung ist.

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen ist der VfB Hallbergmoos nun fürs Erste tabellarisches Mittelmaß – und nun kommt ausgerechnet die derzeit einzige Truppe, die wie eine Topmannschaft auftritt: Am kommenden Freitag empfängt der VfB den TSV Murnau, der am Wochenende Wacker München mit 13:4 (!) abgeschossen hat. Murnaus Ballermänner reisen mit einer Bilanz von 32 Toren aus fünf Spielen (13 Punkte) an und sind in der Liga damit aktuell das Maß aller Dinge. Da liegt für den VfB die Messlatte bei der Mission Wiedergutmachung maximal hoch.