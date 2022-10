VfB Hallbergmoos trudelt Richtung Landesliga - TSV Landsberg verliert Platz zwei Alle Spiele der Bayernliga Süd

Die Würfel sind gefallen: Mit dem 2:0-Auswärtssieg beim FC Deisenhofen sicherte sich der SV Schalding-Heining die Herbstmeisterschaft. Bei den Gastgebern machte sich das Fehlen des verletzten Ex-Löwen Nico Karger (bisher 14 Saisontore) negativ bemerkbar. Der Regionalliga-Absteiger aus Passau profitierte aber auch von der 1:2-Niederlage des TSV Landsberg im Spitzenspiel beim FC Ingolstadt II, der nun anstelle der Landsberger den zweiten Rang einnimmt. Sascha Mölders, der Spieltrainer der Lechstädter blieb am letzten Spieltag torlos, ist aber mit 17 Treffern bester Schütze der Bayernliga. „Wir haben noch viele Spiele und gute Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga“, gibt sich der Ex-Löwe optimistisch.

Auch der FC Ismaning, sorgt nach einer Achterbahn-Saison, wieder für positive Schlagzeilen: Nun gab es ein 2:1 gegen Schwaben Augsburg. Das Team von Trainer Mijo Stijepic hat sich jetzt einen kleinen Puffer zur Abstiegs-Relegation geschaffen. Dabei mussten die Gastgeber erst einmal einen Schock wegstecken, denn die Schwaben gingen durch Julian Kania früh in Führung (12.). Doch der Ex-Regionalligist zeigte Moral: In der Schlussphase erzielte Yasin Yilmaz den Ausgleich (80.) und in der Nachspielzeit verwandelte der eingewechselte Markus Mittermaier dann einen Elfmeter zum 2:1 (90.+2).

Es gibt in der Bayernliga aber auch ein brisantes Kellerduell zwischen 1860 Rosenheim und dem VfB Hallbergmoos. Die Innstädter tragen nach der 1:3-Niederlage bei 1865 Dachau die „rote Laterne“. Zwar ging der Ex-Regionalligist durch Bojan Tanev in Führung (31.), doch die Dachauer drehten die Partie mit den Toren von Martin Schön (46.) und Oliver Wargalla (85., 88.). Der VfB Hallbergmoos hat trotz einer 1:3-Heimpleite gegen den TSV Kottern noch einen Punkt Vorsprung gegenüber Rosenheim. Doch der VfB steht noch schlechter da als in der Vorsaison, mit nur acht statt damals neun Punkten. Über die Relegation schaffte Hallbergmoos letzte Saison den Klassenerhalt und holte anschließend ein Dutzend neuer Akteure. Aber die Mischung stimmt bisher nicht, es fehlt ein Leader und so trudelt man der Landesliga entgegen. Beim 1:3 gegen Kottern enttäuschte das Team von Spielertrainer Matthias Strohmaier erneut in der Defensive und in der Offensive überzeugte nur der Torschütze Fabian Diranko, der den Ehrentreffer erzielte (79.). Während der Winterpause soll es noch einmal personelle Korrekturen geben.