VfB Hallbergmoos startet Vorbereitung – das Ziel ist klar

Der VfB Hallbergmoos will in der Rückrunde die Tabellenspitze angreifen. Doch die Defensive muss sich deutlich verbessern.

Hallbergmoos – Fußballer müssen im Winter hart arbeiten, wenn sie im Frühsommer feiern wollen – im Idealfall in Mannschaftsstärke auf Mallorca. Am Montagabend startete der VfB Hallbergmoos in seine Vorbereitung, in der die Basis für den Angriff auf die Meisterschaft in der Landesliga Südost gelegt werden soll. In der Tabelle sind die Hallberger nicht weit weg von der Spitze.

„Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet“, sagt VfB-Coach Andreas Giglberger. Jedoch: „Das Vergangene zählt nicht mehr. Jetzt müssen wir hart arbeiten.“ Zusammen mit seinen Trainerkollegen Andreas Kostorz, Mario Mutzbauer und David Hundertmark hat er die Mannschaft beim Trainingsauftakt darauf eingeschworen, dass man mehr als die anderen tun müsse, wenn man mehr erreichen wolle. Als Sechster mit vier Zählern Abstand zu Tabellenrang eins muss man schließlich noch ein paar Punkte auf- und vor allem fünf Teams überholen. Auch wenn die Worte bei der Traineransprache in der Kabine bleiben, dürfte Giglbergers Botschaft an das kickende Personal klar gewesen sein.

„Wir müssen geil darauf sein, den Torschuss gar nicht erst zuzulassen.“

Beim Vorhaben, nach ganz oben zu kommen, gibt es bei den Hallbergmooser Kickern auch noch Luft nach oben: Im Hinblick auf die bisherigen 38 Gegentore kritisiert der Trainer, „dass man einen solchen Wert normalerweise am Ende der Saison haben sollte“. Der VfB hat zu viele Treffer kassiert – aber er hat das Personal, um die Statistik zu verbessern. Der Coach fordert von den Defensivkräften ganz viel Mentalität: „Wir müssen geil darauf sein, den Torschuss gar nicht erst zuzulassen.“ Bei der Videoanalyse von Spielen der ersten Saisonhälfte sah er einige Gegentreffer, die sein Team den Gegnern mit individuellen Fehlern vor dem eigenen Kasten quasi auf dem Silbertablett serviert hat.

Mit Torhüter Fabian Müske (TVD Velbert) und Luke Nauen (SV Heimstetten) hat der VfB zwei neue Akteure dazubekommen. Und mehr wird im Winter-Transferfenster auch nicht passieren. Durch die Variabilität vieler Spieler hat der VfB eher drei als zwei Optionen für die jeweiligen Positionen. Nauen (19) passt da gut ins Bild: Verpflichtet wurde er als Linksverteidiger, aber in Heimstetten hat er in dieser Saison auch bereits rechts offensiv gespielt.

So sieht es in der Verteidigung und im Sturm personell aus

Apropos, Optionen: Spielertrainer Andreas Giglberger (32) kam vor einem halben Jahr angeschlagen zum VfB und wird nun selbst in der Vorbereitung hart arbeiten. Ihm ist anzumerken, dass er richtig Bock hat, auf dem Platz zu stehen und das eigene Tor zu verteidigen. Für die Bewerber für die Startplätze in der Innenverteidigung ist er selbst der Maßstab: „Wenn ein Spieler gleich gut ist, dann bleibe ich draußen.“ In der Herbstrunde spielte sich mit Andreas Kostorz der andere Spielertrainer in der Innenverteidigung fest. Er wird in der Vorbereitung auch wieder im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Fünfmal proben die Hallbergmooser den Ernstfall – und da wird jeder Spieler seine Chance bekommen. Dann steht auch Stürmer Julian Kristo nach einem Seuchenjahr wieder auf dem Feld. Angreifer Fabian Diranko ist am Montag zumindest ein wenig gelaufen. Nach gut sechs Monaten verletzungsbedingter Pause benötigt er noch Zeit, wird aber in der zweiten Saisonhälfte ebenfalls wieder auf dem Platz stehen.