VfB Hallbergmoos schlägt Meisterfavorit Türkgücü – Dicke Luft rund um das Topspiel

Es war ein Spitzenspiel ohne großes Fußballfeuerwerk, aber mit einem Riesenergebnis: Dank des späten Treffers von Felix Günzel gewann der VfB Hallbergmoos zum Landesliga-Start bei Topfavorit Türkgücü München mit 1:0 (0:0). Rund um die Kracherpartie zum Auftakt gab es aber eine Menge dicke Luft.
Die Landesliga Südost wartete gespannt auf den Sonntag und den ersten Auftritt von Türkgücü München, das von nahezu allen Teams zum Meisterfavoriten ernannt worden war. Dieses neue Zugpferd der Liga begann gegen Hallbergmoos mit dem klaren Plan, den Gegner zu überrennen und das frühe Tor zu erzwingen. Das wäre mit einem Foulelfmeter in der zwölften Minute fast gelungen: Der Türkgücü-Angreifer suchte mit dem Rücken zum Tor stehend den Kontakt zu Duje Vukman und machte dann das Maximale daraus. Der Strafstoß von Amar Cekic war dann gut geschossen, wurde aber noch besser pariert von Sebastian Kolbe, der somit einen Traumeinstand als neuer VfB-Keeper hatte.
Der Rest der ersten Halbzeit war eher brotlose Kunst. Türkgücü hatte jede Menge Ballbesitz, verzeichnete jedoch keine wirklich großen Torchancen. Ein paar Weitschüsse gingen weit daneben, die Abnahmen von Flanken landeten neben dem Kasten – und alles andere verteidigte Hallbergmoos gut weg. In der vergangenen Saison war das ein Spiel, in dem der entscheidende Fehler unter Dauerdruck nur eine Frage der Zeit war. Diesmal verkörperte der VfB aber den Willen und die Klasse, zur Not auch ein dreckiges 0:0 mitzunehmen. „In der ersten Halbzeit mussten wir leiden“, sagte später Trainer Andreas Giglberger. Darauf waren die Hallbergmooser vorbereitet, wobei Türkgücü-Superstürmer Mohamad Awata praktisch nicht stattfand.
In der zweiten Hälfte schafften es die Hallbergmooser dann zunehmend, den Gegner weiter vom eigenen Kasten wegzuhalten. Zudem machte sich die Einwechslung von Stürmer Felix Günzel positiv bemerkbar, weil dieser immer wieder lange Bälle gut verarbeitete. Mitte des zweiten Abschnitts hatte man immer mehr den Eindruck, dass der VfB die gefährlichere Mannschaft war. Chancen gab’s weiterhin keine, aber für den Lucky Punch hatten beide Seiten reichlich Qualität auf dem Platz.
Und diesen Lucky Punch gab es tatsächlich bei einem konterähnlichen Angriff. Und es war kein Zufall, dass der bärenstarke Felix Günzel die Hereingabe aus kurzer Distanz vollendete (86.). Da eskalierte die Gästebank so richtig. „Das ist Karma!“, rief VfB-Coach Giglberger nach dem Schlusspfiff in Richtung Türkgücü. „Willkommen in der Liga.“ Die Gäste ärgerten sich, mit einem falschen Logo als „SpVgg Hallbergmoos“ angekündigt worden zu sein – und in einem Video habe der Trainer ein 3:0 vorausgesagt. „Das ist einfach nur respektlos“, erklärte Giglberger.
Der Hallbergmooser Trainer wusste natürlich, dass dieser Sieg gefühlt ein absoluter Big Point war. Er sagte aber ganz schnell, dass man einfach einen guten Start gehabt habe und jetzt dranbleiben müsse. In der vergangenen Saison startete der VfB auch mit einem 1:0 gegen Topfavorit Wasserburg, der am Ende den Aufstieg schaffte. Nicht zuletzt wegen dieser Parallele zum Vorjahr betonte der Coach, demütig zu bleiben.