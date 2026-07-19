VfB Hallbergmoos schlägt Meisterfavorit Türkgücü – Dicke Luft rund um das Topspiel Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Dieser Sieg war ein gefühlter Big Point: Die Hallbergmooser um Moritz Sassmann (r.) mussten in der ersten Halbzeit leiden – und holten dann spät zum Lucky Punch aus. – Foto: Bauer

Felix Günzel trifft in der 86. Minute zum Sieg gegen den Topfavoriten. Zuvor hatte Keeper Sebastian Kolbe einen Elfmeter pariert.

Es war ein Spitzenspiel ohne großes Fußballfeuerwerk, aber mit einem Riesenergebnis: Dank des späten Treffers von Felix Günzel gewann der VfB Hallbergmoos zum Landesliga-Start bei Topfavorit Türkgücü München mit 1:0 (0:0). Rund um die Kracherpartie zum Auftakt gab es aber eine Menge dicke Luft. Die Landesliga Südost wartete gespannt auf den Sonntag und den ersten Auftritt von Türkgücü München, das von nahezu allen Teams zum Meisterfavoriten ernannt worden war. Dieses neue Zugpferd der Liga begann gegen Hallbergmoos mit dem klaren Plan, den Gegner zu überrennen und das frühe Tor zu erzwingen. Das wäre mit einem Foulelfmeter in der zwölften Minute fast gelungen: Der Türkgücü-Angreifer suchte mit dem Rücken zum Tor stehend den Kontakt zu Duje Vukman und machte dann das Maximale daraus. Der Strafstoß von Amar Cekic war dann gut geschossen, wurde aber noch besser pariert von Sebastian Kolbe, der somit einen Traumeinstand als neuer VfB-Keeper hatte.

Defensivmotor Benedikt Orth (r.) ließ seinen Gegenspielern keinen Zentimeter Platz. – Foto: Bauer