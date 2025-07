VfB Hallbergmoos schießt sich für den Landesliga-Auftakt warm

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben im letzten Vorbereitungskick gegen Aschau einen 6:1-Sieg gefeiert. Am Freitag beginnt der Ernst des Landesliga-Alltags.

Hallbergmoos – Am Freitagabend wird es für die Fußballer des VfB Hallbergmoos in der Landesliga wieder ernst – und der letzte Test steigerte die Vorfreude auf die neue Spielzeit: Beim 6:1 (3:1)-Sieg gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SV Aschau zeigte das Team eine sehr ordentliche Leistung.

Tobias Krause (1./41.) und Duje Vukman (13.) sorgten für eine klare 3:0-Führung, bevor der VfB kurz vor der Pause noch ein Tor kassierte (43.). Nach dem Seitenwechsel traf dann Leon Schmit zweimal (46./50.). Dazu kamen ein verschossener Foulelfmeter von Jonas Mayr (67.) sowie ein Eigentor der Gäste (80.). Das Resultat war standesgemäß, und die Hallberger hätten durchaus noch ein paar Treffer mehr erzielen können.

Gute Balleroberungen und schnelles Umschalten

Trainer Andreas Giglberger war sehr zufrieden mit dem Auftritt und freute sich über gute Balleroberungen, schnelles Umschalten und die daraus entstandenen Tore. „Die Jungs haben extreme Lust, gegen den Ball zu arbeiten“, sagte Giglberger. Das Team kann nun mit einem sehr guten Gefühl ins erste Ligaspiel gehen.

Ligaauftakt gegen den Vorjahresdritten

Auffällig war, dass die Hallbergmooser über die kompletten 90 Minuten hohes Tempo gingen, was dem Bezirksliga-Aufsteiger mit zunehmender Spieldauer Probleme bereitete. Auch nach einigen Wechseln in der zweiten Hälfte gab es keinen Bruch in der Partie – sehr zur Freude des Coaches: „Die Jungs setzen die Vorgaben richtig gut um.“

Andreas Giglberger warnte aber auch gleich, dass der Kracher zum Ligaauftakt gegen den Vorjahresdritten TSV Wasserburg eine ganz andere Nummer werden könnte. „Wir freuen uns jedoch auf das Freitagabendspiel und einen starken Gegner“, sagte er. „Und dann wollen wir unsere Zuschauer wieder begeistern. Ich denke, dass uns das in den Vorbereitungsspielen zu Hause schon mal gelungen ist.“