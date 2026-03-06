VfB Hallbergmoos muss in Karlsfeld liefern – Küttner auf der Bank

Eine Pflichtaufgabe haben Florian Schmuckermeier (am Ball) und die Kicker des VfB Hallbergmoos vor der Brust. In der Partie beim Kellerkind Karlsfeld zählt nur ein Sieg. – Foto: Riedel

Trainer Andreas Giglberger hakte den Abbruch des Nebelspiels gegen Rosenheim am Mittwoch schnell ab: „Die Entscheidung war alternativlos. Beide Vereine sind auch sehr respektvoll mit der Situation umgegangen.“ Gegenüber dem lockeren 4:0 gegen Garmisch hatte sich Giglberger selbst in die Startelf rotiert. Er deutet an, dass er nach den 16 Spielminuten gegen Rosenheim nun wieder in der Abwehr umstellen wird. Der Coach hat derzeit in allen Mannschaftsteilen Luxusprobleme. Wichtiger als eine eingespielte Viererkette ist ihm, alle Kicker zu belohnen, die sich im Training anbieten.

In den ersten Spielen nach der Winterpause kann man sich zwar noch nicht die Meisterschaft sichern, aber den Anschluss nach ganz oben verlieren. In genau dieser Phase befindet sich Landesligist VfB Hallbergmoos , der aktuell auf Rang fünf steht und daher seine Pflichtaufgaben seriös meistern muss. Am Samstag (14 Uhr) geht es zu Kellerkind Eintracht Karlsfeld – und alles andere als ein Sieg würde wehtun.

Ein solcher Spieler ist Duje Vukman (20). Er kam im vergangenen Sommer als Nobody aus Ismaning und ist in Hallbergmoos jederzeit eine gute Alternative. Er könnte in Karlsfeld von Beginn an seine Chance bekommen. Dort wird auf Kunstrasen gespielt – und da versucht der Trainer, die technisch besten Kicker aus seinem großen Kader zu nominieren.

Stichwort Luxusprobleme: Das zeigt sich beispielsweise bei David Küttner, der im zentralen Mittelfeld Topleistungen bringt und vielleicht der beste Küttner aller Zeiten ist. Gegen Garmisch machte er obendrauf noch zwei Tore. Unter der Woche fehlte er aus beruflichen Gründen – und ohne Training geht es nun in Karlsfeld auf die Bank. Coach Giglberger nimmt da keine Rücksicht auf Namen und Verdienste. „Wir Trainer wollen uns nicht unglaubwürdig machen“, sagt er deutlich. Wer im Training – aus welchen Gründen auch immer – nicht dabei ist, muss sich erst einmal wieder hinten anstellen und sich anbieten.

In der Tabelle liegen die ersten acht Mannschaften neun Punkte auseinander, bei den Plätzen eins bis sechs sind es nur fünf Zähler. Dazu kommen Nachholspiele, daher kann sich in der oberen Hälfte des Klassements schnell vieles verändern. „Wir schauen nicht nach links oder rechts“, betont Giglberger. „Wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen.“