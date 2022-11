VfB Hallbergmoos: Mit Willensleistung zum Punktgewinn Fußball-Bayernliga

Seit dem großen Knall präsentiert sich der VfB Hallbergmoos deutlich verbessert. Mentalitätsmonster Andreas Giglberger traf gegen Nördlingen spät zum 1:1.

Hallbergmoos – Im letzten VfB-Heimspiel des Fußballjahres 2022 ging im Stadion am Airport noch einmal richtig die Post ab. Einerseits hat der Fanclub „Ostkurve“ offenbar wieder neue Instrumente ausgegraben – und auf der anderen Seite bewiesen die Fußballer des VfB Hallbergmoos beim 1:1 (0:0) gegen den TSV Nördlingen wieder volle Bayernliga-Tauglichkeit.

Monatelang waren die Hallbergmooser in der Liga mehr Opfer als Gegner. Doch seit dem großen Knall – vier Spieler wurden in die Zweite Mannschaft abgeschoben – läuft es wieder. Wie beim 1:1 sieben Tage davor bei Schwaben Augsburg war der VfB auch diesmal gut im Geschäft. Insbesondere in der ersten Halbzeit hatte die Truppe mehr vom Spiel, kickte 20 Minuten sehr gefällig und ließ durch Notstürmer David Lucksch und Philipp Beetz zwei Topchancen liegen. Vor allem Lucksch hätte nach 16 Minuten das 1:0 machen müssen: Er wurde wunderbar freigespielt, lief alleine auf den Kasten zu und schoss mehr den Keeper an, als dass man diesem eine Parade unterstellen konnte. Auch David Küttner, in der Vorwoche in Augsburg noch der umjubelte Torschütze, scheiterte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff völlig freistehend. Drei Möglichkeiten dieses Kalibers lassen nur wenige Bayernligisten aus.

Gegentor wirft den VfB Hallbergmoos aus der Spur

Auf der anderen Seite war aber auch Nördlingen immer wieder gefährlich. Die Schwaben spielten einen sehr einfachen, aber zielstrebigen und auf dem schwer bespielbaren Platz auch sinnvollen Fußball. Mit einem schnellen Angriff hatten sie kurz nach dem Seitenwechsel in der Offensive eine Überzahlsituation geschaffen und verwerteten diese zwangsläufig. Manuel Meyer hatte kaum Mühe, das Tor zu erzielen (48.).

Nach diesem Treffer ging das Spiel in eine neue Phase, denn das Gegentor warf die Hallbergmooser Kicker völlig aus der Spur. Der zweite und dritte Streich der Nördlinger schien nur eine Frage von wenigen Minuten zu sein. Zweimal rettete Torwart Dominic Dachs seine Vorderleute im Eins-gegen-Eins. Der VfB wirkte nun wieder wie der verunsicherte Tabellenvorletzte, der den Gegner mit Fehlern zum Toreschießen einlädt.

Nicht fußballerische Klasse, sondern gnadenloser Wille

Erst in der Schlussviertelstunde bekamen die Hallberger die zweite Luft und erarbeiteten sich den Punkt. Das Tor in der 82. Minute war bezeichnend. Denn für dieses war nicht fußballerische Klasse, sondern gnadenloser Wille verantwortlich. Und der Torschütze konnte kein anderer sein als VfB-Mentalitätsmonster Andreas Giglberger: Simon Werner hatte sich zur Grundlinie durchgemogelt und spielte nach innen in den Fünfmeterraum. Dort warf sich Giglberger mit allem, was er hatte, in den Pass und landete zusammen mit dem Spielgerät im TSV-Gehäuse.

Damit haben die Hallbergmooser mit zwei Unentschieden hintereinander und nun zehn Zählern auf dem Konto einen kleinen Aufwärtstrend. Der macht sich auch in der Tabelle bemerkbar, das Team hat nach Punkten mit Türkspor Augsburg gleichgezogen. Zur letzten Partie vor der Winterpause fahren die Hallberger nächsten Sonntag zum Kellerduell nach Augsburg.

