VfB Hallbergmoos: Kellerkrimi zum Jahresabschluss Strohmeier fordert mindestens einen Punkt

„Wir wollen Türkspor und 1860 Rosenheim hinter uns lassen“, sagt Trainer Matthias Strohmaier und fordert daher mindestens einen Punkt. Im Grunde will er mehr, denn die Augsburger haben seit dem 9. September (3:0 beim Letzten Rosenheim) nicht mehr gewonnen und sind seit neun Partien sieglos. Der VfB hat daher die Chance, das Polster auf Rosenheim und damit den direkten Abstiegsplatz auf fünf Punkte auszubauen.

Das 1:1 in der Vorwoche gegen Nördlingen brachte den Hallbergmoosern nicht nur den zehnten Punkt der Saison ein, sondern auch das Vorrücken auf den drittletzten Tabellenplatz. Türkspor hat ebenfalls zehn Zähler auf der Habenseite – der VfB liegt dank des Hinspielsiegs (3:1) jedoch im direkten Vergleich vorne. Das würde selbst bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied so bleiben und könnte am Saisonende noch einmal wichtig werden.

Mit einem Dreier im letzten Spiel des Jahres wäre der VfB noch mit einem blauen Auge davongekommen. Wahrscheinlich reicht Platz 14 in dieser Saison für den direkten Klassenerhalt, und dem könnte sich Hallbergmoos bis auf neun Zähler nähern. Das wäre in den restlichen Saisonpartien womöglich noch aufholbar. Coach Strohmaier bleibt nach den teilweise schlechten Spielen in dieser Saison aber bei der vorsichtigen Variante: „Das Ziel ist weiter die Relegation. Und nach vorne lasse ich mich gerne überraschen.“

Viererkette mit vier Innenverteidigern?

In Augsburg könnte es das kleine Kuriosum geben, dass sich die VfB-Viererkette aus vier Innenverteidigern zusammensetzt. Johannes Petschner wirkte zuletzt ein wenig überspielt und könnte rechts hinten von Brandon Happi Monthe ersetzt werden. Mit den Innenverteidigern Stephan Thee und Strohmaier sowie Christoph Mömkes auf links würden die Hallbergmooser einen Riegel mit lauter groß gewachsenen Akteuren bilden.

Vorne hatte der VfB zuletzt mehr Torchancen, aber keinen verlässlichen Vollstrecker. Am Sonntag könnte wieder Fabian Diranko diese Rolle einnehmen, der nach dem Bruch des kleinen Zehs wieder einsatzbereit ist. Er dürfte in die Startelf rücken. Dass Simon Werner mit vier Treffern bester VfB-Torschütze ist, sagt eigentlich alles über die Hallbergmooser Problemzone aus. Dass der beste Goalgetter eines Teams bei nur vier Toren steht, ist absoluter Tiefstwert in der Bayernliga Süd.

Mögliche Aufstellung: Dachs – Monthe, Thee, Strohmaier, Mömkes – Giglberger, Kostorz, Beetz, Küttner (Krause) – Werner (Lucksch) – Diranko.

