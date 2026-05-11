VfB Hallbergmoos kassiert Pleite – Giglberger entschuldigt sich

Blamable Leistung: Hallbergmoos – hier mit Carl Opitz (r.) – blieb vieles schuldig. – Foto: Michalek

Bei den Hausherren wurde Trainer Steven Toy mit einem Legendenstatus verabschiedet, wie ihn einst Jupp Heynckes beim FC Bayern erlangt hatte. Der scheidende Coach zog noch einmal die Fußballschuhe an – und ganz Kirchheim wünschte sich, dass ihr Held bis zu seiner Auswechslung kurz vor Schluss noch einen Treffer markiert. Die Fans mussten nicht lange warten: In der zweiten Minute stand Toy kurz vor seinem Tor – und 180 Sekunden später erzielte er es tatsächlich. Heldentaten waren dafür nicht nötig.

Es wird Zeit, dass die Landesliga-Saison endet. In der letzten Auswärtspartie beim Kirchheimer SC setzte es für den VfB Hallbergmoos eine enttäuschende 0:3 (0:2)-Niederlage. Hallbergmoos war ein Gegner, der mit überschaubaren Mitteln schlagbar war. Und genau diesen Gast hatte sich der KSC auch gewünscht.

Kirchheim hat die Hallbergmooser nicht etwa an die Wand gespielt und den Gegner in seine Einzelteile zerlegt. Für den Sieg mit den weiteren Treffern von Luca Mauerer (42.) und Marco Flohrs (64.) reichte ein Auftritt mit Wille und Aggressivität. Der KSC gab einfach Gas – und das war an diesem Tag genug. Die Tore der Kirchheimer waren nichts Besonderes: Sie resultierten aus einer Standardsituation, einem abgefälschten Fernschuss und einem Ball, der von einem Schienbein abprallte und ins Tor flog.

Die Gastgeber zelebrierten am Freitagabend ihr übliches Spiel mit langen Bällen und Aggressivität in den Zweikämpfen. Mehr brauchte es nicht gegen einen VfB, der nicht wie ein Tabellenfünfter spielte. Zwar hatten auch die Gäste insgesamt drei Großchancen, in der Summe war es jedoch zu wenig. VfB-Coach Andreas Giglberger wählte deshalb drastische Worte: „Es war eine blamable Leistung und ein blamables Auftreten. Wir sind beim Abschiedsspiel der Kirchheimer über nahezu 90 Minuten Spalier gestanden – und ich muss mich bei allen VfB-Fans, die da waren, für dieses Spiel entschuldigen.“ Nun muss das Team noch das Heimspiel gegen Unterhaching II einigermaßen über die Bühne bringen. Dann geht es in die Fußballpause. Und darum, die Köpfe freizubekommen.