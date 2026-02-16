VfB Hallbergmoos kassiert Dämpfer bei Bamberger-Comeback

Valentin Bamberger traf in der Nachspielzeit zum 2:2. – Foto: VfB

Dorfen war ein starker Gegner, der zur Pause durch das Tor von Gerhard Thalmaier (29.) mit 1:0 führte. In der Schlussphase schnürte Thalmaier den Doppelpack (79.), bevor Emil Kierdorf (87.) und Valentin Bamberger (90.+1) ganz spät noch ein Remis retteten. Eine schöne Geschichte war die erfolgreiche Direktabnahme von Bamberger, der nach vier Monaten Verletzungspause wieder angreift.

Hallbergmoos – Die Landesliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos hatten in der Wintervorbereitung schon richtig gute Testspiele. Doch das 2:2 (0:1) gegen den TSV Dorfen war nun eher ein Dämpfer: Die Leistung im Duell mit dem Bezirksligisten war – trotz einiger Lichtblicke – viel zu wechselhaft.

Das hätte auch 8:4 ausgehen können

VfB-Trainer Andreas Giglberger wechselte wieder komplett durch und sah zwei Mannschaften, die jeweils hohes Tempo gegangen sind. Allerdings bemängelte er in der ersten Halbzeit eine Vielzahl von individuellen Fehlern und gab zu, „dass Dorfen da auch drei bis vier Tore hätte schießen können“.

Die zweite Hälfte war dann lange von munterem Chancenversieben geprägt: Nach dem Wechsel hatten die Hallberger Möglichkeiten für zwei bis drei Partien. Und so blickte Giglberger am Ende auf wilde 90 Minuten zurück, nach denen es durchaus auch 8:4 für den VfB hätte stehen können.

Zwei weitere Testspiele für den VfB Hallbergmoos

Grundsätzlich läuft die Vorbereitung auf die Restsaison in der Landesliga Südost aber weiterhin gut: Dem VfB steht fast der komplette Kader zur Verfügung – und das Team ist auf allen Positionen doppelt bis dreifach besetzt. In den Tests beim Kreisligisten SC Grüne Heide Ismaning (Mittwoch, 19.30 Uhr) sowie beim Bezirksliga-Club FC Moosinning (Samstag, 12.30 Uhr) hat der Kader noch zwei Chancen, den Dorfen-Kick vergessen und wieder Werbung in eigener Sache zu machen.