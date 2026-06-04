VfB Hallbergmoos II steigt auf: Tiefenbacher trifft doppelt und fliegt

Bereits vor dem Relegationsmatch zwischen der SpVgg Attenkirchen und dem VfB Hallbergmoos II waren sich alle Beteiligten einig, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird. Und genau so kam es: Nach packenden 120 Minuten setzte sich Hallbergmoos II mit 3:2 (1:1, 2:2) durch und feierte den Aufstieg in die Kreisklasse. Attenkirchen muss runter in die A-Klasse.
Der Auftakt gehörte dem VfB, der sich immer wieder in die gegnerische Hälfte kombinierte. Die erste Großchance hatte allerdings die SpVgg: In der achten Minute köpfte Spielertrainer Michael Huber den Ball aufs Tor. VfB-Keeper Domenic Romanowski war schon geschlagen, Leon Piwowarska klärte jedoch auf der Linie.
Nach einer Viertelstunde belohnten sich die Hallbergmooser: Einen langen Ball bekam die SpVgg-Defensive nicht verteidigt, sodass die Kugel bei Noah Tiefenbacher landete. Diese Chance ließ sich der Torschützenkönig der A-Klasse 5 nicht nehmen und netzte zum 1:0 ein (15.). Doch die Attenkirchener, die immer besser ins Spiel kamen, schlugen zurück: Ibrahim Bah setzte sich gegen mehrere Verteidiger durch und stellte auf 1:1 (21.). Danach wurde das Spiel vor 636 Zuschauern hitziger, es gab viele Fouls. Richtig gefährlich wurde es wieder in der 42. Minute, als SpVgg-Akteur Christian Lorenz auf der rechten Seite auf Marcus Klaas querlegte. Der scheiterte aber völlig freistehend an der Latte.
Die zweite Halbzeit auf dem Sportplatz des SV Marzling, der das Relegationsspiel bestens organisiert hatte, begann verhaltener. Chancen waren Mangelware. Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit änderte sich das aber schlagartig: Erst bediente Klaas mit seinem perfekt getretenen Freistoß Niklas Ripberger, der zum 2:1 für Attenkirchen einköpfte (82.). Nur vier Minuten später folgte die VfB-Antwort: Leon Würzinger feuerte das Leder zum 2:2 in die Maschen (86.). Somit ging es in die Verlängerung.
In dieser waren keine drei Minuten absolviert, als Tiefenbacher nach einem Steckpass frei durch war und zum 3:2 für den VfB II einschob (93.). Wenig später sah der bereits verwarnte Doppeltorschütze nach einem Foul die Ampelkarte und verabschiedete sich mit hämischem Applaus in Richtung der SpVgg-Fans (97.). Nutzen konnte Attenkirchen die Überzahl nicht, der Abstieg war besiegelt. „Die Enttäuschung ist riesig“, betonte Coach Huber. „Wir haben als Aufsteiger mit 28 Punkten eine gute Saison gespielt, dieses Ende tut einfach extrem weh.“ Der schnelle Hallberger Ausgleich zum 2:2 sei der Knackpunkt gewesen. Außerdem haderte er mit dem Schiedsrichter: „Noah Tiefenbacher hätte meiner Meinung nach schon viel früher vom Platz fliegen müssen.“
Ganz anders war die Stimmung bei VfB-Trainer Florian Guggenberger. „Wahnsinn, mir fehlen die Worte“, jubelte er nach einem Spiel, das letztlich auch das notwendige Quäntchen Glück entschieden habe. „Attenkirchen hat uns einen großen Kampf geliefert.“