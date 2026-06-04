VfB Hallbergmoos II steigt auf: Tiefenbacher trifft doppelt und fliegt Fußball Relegation zur Kreisklasse von Pauline Zapp · Heute, 14:08 Uhr · 0 Leser

So sehen Sieger aus! Der VfB Hallbergmoos II setzte sich in der Verlängerung durch – trotz 23 Minuten Unterzahl. – Foto: Lehmann

Der VfB Hallbergmoos II setzt sich in der Relegation mit 3:2 gegen die SpVgg Attenkirchen durch. Torschützenkönig Noah Tiefenbacher erzielte zwei Treffer.

Bereits vor dem Relegationsmatch zwischen der SpVgg Attenkirchen und dem VfB Hallbergmoos II waren sich alle Beteiligten einig, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird. Und genau so kam es: Nach packenden 120 Minuten setzte sich Hallbergmoos II mit 3:2 (1:1, 2:2) durch und feierte den Aufstieg in die Kreisklasse. Attenkirchen muss runter in die A-Klasse. Der Auftakt gehörte dem VfB, der sich immer wieder in die gegnerische Hälfte kombinierte. Die erste Großchance hatte allerdings die SpVgg: In der achten Minute köpfte Spielertrainer Michael Huber den Ball aufs Tor. VfB-Keeper Domenic Romanowski war schon geschlagen, Leon Piwowarska klärte jedoch auf der Linie.

Sie hatten letztlich das Nachsehen: Die Attenkirchener um Kapitän Sebastian Dobler (l.) müssen den bitteren Gang zurück in die A-Klasse antreten. – Foto: Lehmann