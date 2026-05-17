VfB Hallbergmoos II schießt sich mit 12:0-Sieg auf Relegationsplatz

Der VfB Hallbergmoos II nutzt den Pullinger Patzer aus. Mit dem Kantersieg gegen Vötting springt das Team auf Rang zwei.

Den Pullinger Patzer vom Donnerstagnachmittag ausgenutzt und damit Kurs auf die Aufstiegsrelegation genommen: Die Fußballer des VfB Hallbergmoos II haben sich – dank eines regelrechten Schützenfests in Vötting – in der A-Klasse 5 auf Tabellenplatz zwei geschoben. Auch die Zweitvertretungen des TSV Eching und des SV Kranzberg feierten am Wochenende Siege.

SV Vötting II – VfB Hallbergmoos II 0:12 (0:4). Das ganze Dutzend vollgemacht haben am Sonntagnachmittag die Kicker des VfB Hallbergmoos II. „Und der Sieg war auch in der Höhe verdient“, fasste VfB-Trainer Florian Guggenberger die Partie zusammen. Seine Mannschaft habe von Beginn an Gas gegeben und die überforderten Vöttinger nie ins Spiel kommen lassen. Damit überholten die Hallbergmooser in der Tabelle den SV Pulling und sprangen auf den Relegationsplatz. „Den wollen wir uns auf keinen Fall mehr nehmen lassen“, betont der Coach. Aus den letzten beiden Matches gegen Eching II und Kranzberg II braucht seine Mannschaft dafür lediglich noch drei Punkte. Tore: 0:1 Tomislav Strinavic (3./ET), 0:2/0:5/0:8/0:10 Noah Tiefenbacher (20./47./56./80.), 0:3 Michael Angermair (25.), 0:4/0:6/0:11/0:12 Leon Würzinger (30./49./86./90.), 0:7 Marlon Judik (50.), 0:9 Aleks Shallaj (78.).

TSV Eching II – FC Neufahrn II 2:0 (1:0). Einen „verdienten Sieg“ feierte die Echinger Reserve laut FCN-Trainer Thomas Joba. Dennoch ist er auch mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten, ich kann wenig aussetzen.“ Die Echinger Fußballer, die in der ersten Halbzeit einen Elfmeter vergaben, seien allerdings über die gesamten 90 Minuten betrachtet die bessere Mannschaft gewesen. Tore: 1:0 Samuel Glogowski (28.), 2:0 Peter Enckell (90.+4).

SV Kranzberg II – TSV Allershausen II 2:1 (1:0). Die Zweitvertretungen des SV Kranzberg und des TSV Allershausen lieferten sich ein spannendes Derby. „Am Ende hat die etwas cleverere Mannschaft gewonnen“, sagte SVK-Trainer Tobias Baierl hinterher. Sein Team war durch einen direkt verwandelten Freistoß und einen Konter unmittelbar nach dem Wiederanpfiff mit 2:0 in Führung gegangen. „Danach haben wir es unnötig spannend gemacht und viel zu viele Freistöße verursacht“, berichtete Baierl. Der Allershausener Anschlusstreffer fiel allerdings zu spät. Tore: 1:0/2:0 Florian Kleidorfer (36./46.), 2:1 Phongphat Khlongkhlaew (84.).