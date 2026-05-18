VfB Hallbergmoos II schießt sich in Relegation - Kranzberger Dreier

Der SV Kranzberg II besiegte den TSV Allershausen II. – Foto: Patricia Baierl

Den Pullinger Patzer vom Donnerstagnachmittag ausgenutzt und damit Kurs auf die Aufstiegsrelegation genommen: Die Fußballer des VfB Hallbergmoos II haben sich – dank eines regelrechten Schützenfests in Vötting – in der A-Klasse 5 auf Tabellenplatz zwei geschoben. Auch die Zweitvertretungen des TSV Eching und des SV Kranzberg feierten am Wochenende Siege.

SV Vötting II – VfB Hallbergmoos II 0:12 (0:4). Das ganze Dutzend vollgemacht haben am Sonntagnachmittag die Kicker des VfB Hallbergmoos II. „Und der Sieg war auch in der Höhe verdient“, fasste VfB-Trainer Florian Guggenberger die Partie zusammen. Seine Mannschaft habe von Beginn an Gas gegeben und die überforderten Vöttinger nie ins Spiel kommen lassen. Damit überholten die Hallbergmooser in der Tabelle den SV Pulling und sprangen auf den Relegationsplatz. „Den wollen wir uns auf keinen Fall mehr nehmen lassen“, betont der Coach. Aus den letzten beiden Matches gegen Eching II und Kranzberg II braucht seine Mannschaft dafür lediglich noch drei Punkte. Tore: 0:1 Tomislav Strinavic (3./ET), 0:2/0:5/0:8/0:10 Noah Tiefenbacher (20./47./56./80.), 0:3 Michael Angermair (25.), 0:4/0:6/0:11/0:12 Leon Würzinger (30./49./86./90.), 0:7 Marlon Judik (50.), 0:9 Aleks Shallaj (78.).