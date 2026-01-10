VfB Hallbergmoos holt Bayernliga-Youngster und alten Bekannten

Der VfB Hallbergmoos bereitet sich auf den Saisonendspurt vor. – Foto: Stefan Schmiedel/FuPa

Der VfB Hallbergmoos verstärkt sich auf zwei Positionen. Torwart Fabian Müske kehrt zurück, Luke Nauen kommt von Heimstetten.

Hallbergmoos – Beim VfB Hallbergmoos verläuft die Winterpause bislang sehr ruhig. Der Kader passt. Qualitativ wie quantitativ ist der ambitionierte Landesligist gut besetzt. Trotzdem war man nicht ganz untätig in der spielfreien Zeit. So wurde die Torwartfrage gelöst – und aus der Bayernliga kam ein Linksverteidiger. Angesichts von Verletzungsproblemen bei den Torhütern hatten die Hallberger in der Vorrunde Ex-Profi Henrik Regitnig reaktiviert. Wie vereinbart verließ der Kanadier den VfB nun wieder und sucht aktuell nach einem Verein im Profibereich. Ein Wechsel ins Ausland scheint am wahrscheinlichsten. Damit ist Muck Riedmüller nach überstandener Verletzung wieder die Nummer eins.

Da Ersatzmann Tobias Heckl aus gesundheitlichen Gründen den Verein verlassen hat, brauchte es eine neue Nummer zwei. Hier erinnerte sich der sportliche Leiter Anselm Küchle an den alten Bekannten Fabian Müske. Dieser gehörte zuletzt 2023/24 dem Hallbergmooser Kader an. Dann zog er in die nordrheinwestfälische Heimat und absolvierte in der Vorrunde 14 Einsätze beim Landesligisten TVD Velbert. Jetzt ist Müske zurück. Damit verfügen die Hallbergmooser wieder über zwei starke Landesliga-Torhüter. Darüber hinaus wurde die Planstelle von Leon Schmit neu besetzt. Der Liechtensteiner zog im Herbst nach Lissabon um, womit sich im Kader noch ein Platz für einen Linksverteidiger auftat. Für diese Position verpflichtete man vom SV Heimstetten Luke Nauen. Er hatte in der Vorrunde bei dem Bayernligisten neun Einsätze, davon drei Spiele in der Startelf. Der 19 Jahre junge Außenverteidiger wurde in der Jugend des SV Heimstetten ausgebildet und spielt nun seine erste Saison im Herrenbereich. Mit dem Wechsel nach Hallbergmoos verbindet er die Hoffnung auf mehr Spielzeit.