VfB Hallbergmoos hält gegen Regionalligist Burghausen lange gut mit Ansprechende Vorstellung

Hallbergmoos – Die ersten 90 Fußballminuten des Kalenderjahres 2023 konnten sich sehen lassen. Die Handschrift des neuen VfB-Cheftrainers Florian Brachtel war in der Heimpartie am Samstagnachmittag bereits deutlich zu erkennen.

In den ersten Wochen der Vorbereitung legten die Hallbergmooser besonderen Wert auf Lösungen mit Ballbesitz, um künftig die Spiele aktiver gestalten zu können. „Dann wäre es Quatsch, jetzt zu mauern, nur weil es gegen einen Regionalligisten geht“, betonte Brachtel. Seine Mannschaft hatte in der ersten Halbzeit hochkarätige Chancen. Der VfB hätte eigentlich in Führung gehen müssen – und es war durchaus mehr möglich als der Treffer zum 1:3 durch Abwehrspieler Brandon Happi Monthe in der 27. Spielminute. Coach Brachtel machte den Klassenunterschied vor allem an der Cleverness des Gegners fest: „Wir haben am Anfang drei Großchancen liegen gelassen – und Burghausen macht mit den ersten beiden Torschüssen zwei Tore.“