VfB Hallbergmoos: Giglberger nimmt Mannschaft in die Pflicht "Jeder von uns muss ans Limit"

„In der Rückrunde der vergangenen Saison hatten wir einen positiven Flow“, sagt Giglberger. „Den haben wir derzeit sicherlich nicht.“ Doch etwa der Sieg gegen den FC Ismaning („Das war ein richtig geiles Spiel“) habe gezeigt, dass man auch heuer das Potenzial für die Liga hat. Der 29-Jährige erinnert noch einmal daran, was die wundersame Aufholjagd im Frühjahr 2022 ausgemacht hat: „Wenn einer von uns ausgespielt wurde, war der nächste schon da.“ Zwischen den Worten ist herauszuhören, dass der VfB ein Team war, in dem sich einer für den anderen zerrissen hat.

Hallbergmoos – Im bisherigen Verlauf der Hinrunde hatten die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos nicht wenige Ausfälle. Aber kaum einer wurde so vermisst wie Andreas Giglberger. Der Co-Kapitän ist nicht nur ein Top-Spieler, sondern zugleich ein mentaler Leader. Und der weiß vor dem Gastspiel beim FC Gundelfingen (Samstag, 15 Uhr), was der Mannschaft im Vergleich zur Aufholjagd in der Rückrunde der vergangenen Saison fehlt.

Und Giglberger verweist auf die Emotionen: „Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir verhinderte Tore so feiern wie die geschossenen.“ Er selbst ist im Spielerkreis auf dem Platz für die letzten motivierenden Worte vor der Partie zuständig – aber auch darüber hinaus spricht Giglberger die Kollegen an, bei denen er nicht den hundertprozentigen Einsatz sieht. „Natürlich sage ich was“, macht der 29-Jährige deutlich. „Aber der Ton muss passen.“ Der VfB hat längst die Diskussion, ob Spieler sich mehr mit Träumereien von höheren Ligen beschäftigen als mit den eigenen Leistungen. Der Vize-Kapitän fordert nun, „dass wieder jeder von uns ans Limit gehen muss“.

Gundelfingen? Da war doch was

Die Hallberger Kicker sind derzeit Vorletzter und haben mit Gundelfingen (auswärts) und dann Kottern (zu Hause) in der Hinrunde noch zwei Gegner aus dem Tabellenmittelfeld. Wenn der VfB beide Spiele verlieren würde, hätte man mit acht Punkten noch einen Zähler weniger als nach der Hinserie in der Vorsaison. Giglberger beschäftigt sich damit noch lange nicht: „In diesen Spielen sind sechs Punkte zu holen – und die will ich. Ich will immer das Maximum.“

Vielleicht hilft diesmal auch das positive Omen. Mit einem 1:0 in Gundelfingen feierte der VfB im August 2021 den ersten Bayernliga-Sieg der Vereinsgeschichte, und auch im Rückspiel (0:0) haben die Schwaben keinen Ligatreffer gegen Hallbergmoos erzielt. Siegtorschütze Kaan Aygün hat den VfB im Sommer verlassen, weshalb es diesmal einen neuen Erlöser braucht. Doch die Erinnerung könnte helfen: Damals hatte niemand auch nur einen Pfifferling auf Hallbergmoos gesetzt – und dann kam der Sieg in Gundelfingen. Das ist heuer nicht anders.

Mögliche Aufstellung: Dachs (Dinkel) – Strohmaier, Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz, Thee, Krause, Breuer – Werner, Diranko.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.