VfB Hallbergmoos gewinnt 4:0 gegen den SE Freising – erster Testspielsieg

Bereit für Türkgücü: Die Hallbergmooser – hier Arian Kurmehaj (M.) – überzeugten im Test gegen den SEF. – Foto: Michalek

Der VfB Hallbergmoos gewinnt sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart mit 4:0 gegen den SE Freising. Jetzt geht es zu Türkgücü München.

Der Countdown läuft: Am kommenden Sonntag starten die Fußballer des VfB Hallbergmoos mit dem Kracherspiel beim Bayernliga-Absteiger Türkgücü München in die neue Landesliga-Runde – und die Generalprobe hat ziemlich gut funktioniert: Das letzte Testspiel gewannen die Hallbergmooser gegen den Nachbarn SE Freising mit 4:0 (1:0).

Nach einer teilweise schwierigen Vorbereitung mit einer immer wieder hohen Anzahl fehlender Spieler war die Liste der Absenzen am Samstag deutlich kleiner: Von den potenziellen Stammkräften waren nur Jonas Mayr und Felix Günzel nicht dabei. Moritz Sassmann kam erst aus dem Urlaub zurück und saß deshalb auf der Bank. Die Startaufstellung (Kolbe – Mömkes, Opitz, Orth, Müller – Kostorz, Küttner, Vukman, Krause, Werner – Kurmehaj) war für diesen Tag die Top-Elf, mit der der VfB auch in einer Ligapartie angetreten wäre. Wer nun bis zum Auftakt noch in die Anfangsformation rutschen will, muss in den letzten Trainingseinheiten Argumente liefern.

Die Freisinger Bezirksliga-Fußballer deuteten an, dass sie mit ihrer starken Offensive den Landesliga-Club aus Hallbergmoos gerne geärgert hätten, kamen allerdings kaum zu Chancen. Das Gästeteam hatte jedoch die erste Szene der Partie und hätte alleine vor Keeper Sebastian Kolbe eigentlich in Führung gehen müssen. Kurz vor der Halbzeit besorgte dann David Küttner das verdiente 1:0 für den VfB (40.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhten nochmals Küttner (59.), Valentin Bamberger (73.) und Fabian Diranko (90./Elfmeter) auf 4:0. VfB-Trainer Andreas Giglberger freute sich besonders, dass sich der lange verletzte Diranko mit einem Tor und einer Vorlage zurückmeldete. Auch Emil Kierdorf, der ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt war, bekam wieder gut zehn Minuten Spielzeit.

Giglberger freut sich über die schrittweise Rückkehr seiner Topstürmer. Im Hinblick auf das erste Ligaspiel am Sonntag sprach er unterdessen von einer überaus gelungenen Generalprobe: „Wir haben hinten fast nichts zugelassen und uns vorne etliche Chancen herausgespielt. Das hat mir schon gut gefallen.“ Gleiches gilt für die defensive Konsequenz und Cleverness, die seiner Mannschaft in der vergangenen Saison öfters gefehlt hatte. Das 4:0 gegen Freising eine Woche vor dem Landesliga-Auftakt war für die Hallbergmooser der erste Testspielsieg der Vorbereitung.