VfB Hallbergmoos geht als heißer Aufstiegskandidat in die Pause

Hallbergmoos – Platz sechs klingt nach gehobenem Mittelmaß. Aber vier Punkte Rückstand zu Rang eins mit einem Nachholspiel in der Hinterhand sind ziemlich gut. Mit einem 4:3 (3:1)-Sieg beim SV Dornach verabschiedete sich Landesligist VfB Hallbergmoos als heißer Kandidat für die vorderen Plätze in die Winterpause.

Fußballspiele zwischen Hallbergmoos und Dornach haben einen hohen Spektakelfaktor, denn bereits das Hinspiel war mit einem 2:4 aus Sicht des VfB sehr torreich. Nun antwortete das Team mit einem 4:3 in der Fremde – und wie in der Hinrunde verteilten beide Mannschaften großzügig Geschenke.

Wie etwa bei der Hallbergmooser Führung, als der Dornacher Keeper einen Querpass im eigenen Fünfer am Verteidiger vorbeispielte und sich Emil Kierdorf drei Meter vor dem leeren Kasten nicht mehr gegen das Tor wehren konnte (22.). Zwei Minuten später leistete sich der VfB einen Bock im Spielaufbau – die Folge war der Ausgleich durch Marko Todorovic (24.).

Kurmehaj und Kierdorf stellen die Weichen auf Sieg

Die Weichen auf Sieg stellten dann mit Arian Kurmehaj und Kierdorf die beiden Spieler, die im vergangenen halben Jahr einen großen Leistungssprung gemacht haben. Beim 2:1 (29.) legte Kierdorf nach einer starken Einzelleistung für Kurmehaj auf – und zehn Minuten später war es genau andersrum. Damit hat Mittelstürmer Kierdorf nun schon 15 Saisontreffer erzielt, und Kurmehaj ist mit 13 Assists der Vorlagenkönig der Hallberger. Kurmehaj bekam den Vorzug vor Publikumsliebling Tobias Krause, was allein schon ein Ritterschlag ist.

Nach der Pause gaben es sich beide Mannschaften dann bei ruhenden Bällen. Das 2:3 von Simon Hamdard (57.) war der Klassiker Ecke/Kopfball. Die Hallbergmooser machten ihr Standardtor durch Innenverteidiger Carl Opitz (61.) etwas spannender und eleganter: Nach einer abgewehrten Ecke brachten sie die Kugel noch einmal in die Box und kombinierten sich schön durch die Vollversammlung im Sechzehner.

Nachlässigkeiten werden bestraft

„Mein einziger Vorwurf an die Mannschaft ist, dass wir dann nicht das fünfte Tor gemacht haben“, sagte VfB-Trainer Andreas Giglberger. Sein Team war besser und hatte gute Möglichkeiten. So verpasste Kierdorf im Eins-gegen-Eins vor dem Schlussmann seinen dritten Treffer. Diese Nachlässigkeiten wurden dann mit einem Slapstick-Tor bestraft, als der VfB dreimal den Ball hätte klären können oder müssen. Felix Partenfelder machte es mit dem 3:4 (80.) noch einmal spannend. Eine echte Ausgleichschance hatten die Dornacher jedoch nicht – und somit gehen die Hallbergmooser als Kandidat für den Bayernliga-Aufstieg in die Winterpause. Acht Teams liegen eng beisammen und dürfen sich Hoffnung auf Rang eins oder zwei machen.