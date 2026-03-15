VfB Hallbergmoos gegen Murnau: Schiedsrichter sorgt für Kartenorgie

Ließ sich zurecht feiern: Torwart Muck Riedmüller parierte in der ersten Halbzeit einen Murnauer Elfmeter. Nicht die einzige heiße Szene am Freitagabend im Hallbergmooser Stadion am Airport. – Foto: Christian Riedel

Das Topspiel zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV Murnau endete 1:1. Dreimal Gelb-Rot und ein fragwürdiger Elfmeter sorgten für reichlich Diskussionen.

Gefühlt ist in der engen Landesliga Südost jede zweite Partie ein Spitzenspiel – und das 1:1 (0:0) zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV Murnau hatte sich den Zusatz auch wirklich verdient. Im Stadion am Airport war eine ganze Menge los, und am Ende konnten beide Teams mit dem Remis leben.

Beim VfB ging es darum, das schwache Spiel der Vorwoche (1:3 in Karlsfeld) vergessen zu machen. Das gelang definitiv angesichts einer ansprechenden Leistung. „Es war ein typischer Freitagabend in Hallbergmoos“, sagte später Trainer Andreas Giglberger, der sich damit auf eine Partie mit viel Kampf und Einsatz bezog. Giglberger war im vergangenen Sommer mit dem Nebenziel angetreten, das Stadion am Airport wieder zu einer Festung zu machen. Mit acht Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage in zwölf Spielen hat man das geschafft. Gegen Murnau winkte zwischenzeitlich für ein paar Minuten ein dreckiger 1:0-Erfolg, nachdem in der 60. Minute David Küttner mit einem trockenen Flachschuss aus 20 Metern getroffen hatte.

Die Hallbergmooser machten aber zu viele Fehler. Nur sechs Minuten nach der Führung kassierte das Team auf zu einfache Art und Weise den Ausgleich. Ausgangspunkt war eine Freistoßflanke der Gastgeber in die Arme des Torhüters. Nach dessen weitem Abschlag und einem Querschläger eines Verteidigers stand Bastian Adelwart alleine vor dem Keeper. Der Angreifer lupfte die Kugel über Muck Riedmüller hinweg an den Pfosten und schob dann den Abpraller ins Tor.

Nicht auf dem Level eines Spitzenspiels war der Schiedsrichter, der ohne große Not eine Kartenorgie inklusive dreimal Gelb-Rot veranstaltete. Für acht Minuten war der VfB in Überzahl und hatte beim Stand von 1:1 das Momentum auf seiner Seite. Die letzte Ampelkarte gab es dann für den bereits ausgewechselten Julian Kristo. Ein Murnauer Betreuer wurde sogar mit glatt Rot bedacht.

Offensivspieler Kristo hatte bereits in der ersten Halbzeit eine Zeitstrafe verpasst bekommen (33.) – und in den zehn Minuten Unterzahl gab es auch noch einen Foulelfmeter. Dieser musste auf Video nicht groß analysiert werden, denn der Strafstoß war ein Witz. Für ausgleichende Gerechtigkeit sorgte Torwart Riedmüller, der den nicht so schlecht geschossenen Elfmeter parierte. Nach diesem Schreckmoment mussten die Gastgeber mit dem torlosen Remis zur Pause zufrieden sein.

Unter dem Strich blieben ein harter Kampf, viel Diskussionsstoff und ein Punkt, der den Hallbergmoosern im Titelrennen nicht so viel hilft. „Am Ende war das Unentschieden auch leistungsgerecht“, betonte der Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger nach der Begegnung. Es gibt noch genug Gelegenheiten, Siege zu holen und eine Aufholjagd in Richtung Tabellenspitze zu starten.