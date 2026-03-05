VfB Hallbergmoos gegen 1860 Rosenheim: Nebel stoppt das Spiel

Nebulöse Angelegenheit: Nach 16 Spielminuten ging am Mittwochabend in Hallbergmoos nichts mehr. – Foto: Bracht

Nach nur 16 Minuten war Schluss im Stadion. Im Vorfeld der Partie hatte auch noch ein Tier die Audioanlage lahmgelegt und für Stress gesorgt.

Nach 16 Minuten war alles vorbei. Der Landesliga-Kracher zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV 1860 Rosenheim wurde am Mittwochabend wegen Nebels abgebrochen – und bei der Entscheidung gab es keine zwei Meinungen. Ein reguläres Fußballspiel war nicht einmal ansatzweise möglich.

„Es war schnell klar, dass es nicht weitergehen kann.“

Beim Anpfiff um 19.30 Uhr war die Sicht im Stadion noch in Ordnung, aber der Nebel drückte schnell herein. Nach 16 torlosen Spielminuten unterbrach der Schiedsrichter die Partie für eine halbe Stunde, bevor die endgültige Entscheidung getroffen wurde. „Es war schnell klar, dass es nicht weitergehen kann“, sagte VfB-Fußballchef Tobias Bracht. Bitter ist der Nachholspiel-Versuch für die Gäste aus Rosenheim, die nun einen neuen Termin unter der Woche finden müssen und dann wieder eine weite Anfahrt haben. Zudem müssen sich die Rosenheimer Spieler in der Arbeit einen halben Tag freinehmen. Ein Nachholtermin steht aktuell noch nicht fest.

Böse Überraschung am Mittwoch

Aber auch der VfB Hallbergmoos hat turbulente Tage hinter sich. Am Dienstagabend testete Abteilungsleiter Tobias Bracht die Technik im Stadion, alles lief einwandfrei. Doch am Mittwoch funktionierte die Audioanlage nicht mehr, weil offenbar ein Tier wichtige Kabel durchgenagt hatte. So geriet Bracht gehörig ins Schwitzen, um einen Ersatz zu installieren.

In der Tabelle ist der Abstand zur Spitze wieder ein Stück gewachsen. Der TSV Wasserburg siegte am Dienstag mit 5:2 in Freilassing. Damit hat der aktuelle Spitzenreiter vier Punkte Vorsprung auf den Fünften VfB Hallbergmoos, der jedoch ein Spiel weniger absolviert hat.