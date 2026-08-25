VfB Hallbergmoos empfängt Lerchenau mit Ex-Profi Lappe und Karger

So einfach wird‘s dieses Mal nicht: Die Hallbergmooser wollen nach dem 3:0 in Moosinning gleich den zweiten Dreier in der laufenden Englischen Woche einfahren. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Die jüngste Heimpartie der Hallberger wurde zu einem Torfestival mit ungutem Ausgang: Mit 3:6 unterlag der VfB dem Spitzenreiter TSV Murnau , weil das Team Standardsituationen nicht gut verteidigte und sich nach dem 3:3 mit weiteren Fehlern quasi selbst schlug. Nun kommt auf die Fußballer aus der Flughafengemeinde eine weitere knifflige Aufgabe zu: Der SV Nord Lerchenau hat mit 27 Toren in sieben Partien einen Schnitt von fast vier Treffern pro Spiel vorzuweisen.

Englische Wochen im Fußball bieten die große Chance, dass man in acht Tagen vieles zum Guten wenden kann. Genau diese Möglichkeit haben jetzt die Landesliga-Kicker des VfB Hallbergmoos , die ihren Stotterstart in die Saison korrigieren wollen. Nach dem lockeren 3:0-Sieg am vergangenen Samstag beim FC Moosinning geht es nun im Heimspiel am Mittwochabend (19.30 Uhr) gegen Aufsteiger SV Nord Lerchenau, der die wohl namhafteste Offensive der Liga hat.

Der eine Star der Münchner Kicker ist der spielende Co-Trainer Karl-Heinz Lappe, der einst für den FC Ingolstadt 04 in der 2. Bundesliga und für verschiedene Clubs in der Regionalliga (FC Bayern München II, Mainz 05 II, Buchbach) auflief. Nach fünf Landesliga-Einsätzen hat er schon acht Treffer auf dem Konto. Und dann wäre da auch noch Nico Karger, der ehemalige Goalgetter von 1860 München und Elversberg. Zuletzt hat er in Deisenhofen, Landsberg und Pipinsried die Bayernliga in Grund und Boden geschossen. Am Sonntag machte er fünf Hütten gegen den FC Wacker München. Damit steht Karger nun bei neun Toren in sieben Spielen.

„Wäre ich noch 20, dann würde ich mich daran aufgeilen, gegen solche Leute zu spielen“, sagt der Hallbergmooser Innenverteidiger Andreas Kostorz. Er ist keine 20 mehr, sondern 35 Jahre alt und als spielender Co-Trainer ein Routinier, der dem Duell mit den SVN-Stürmern entspannt entgegenblickt. Kostorz betont jedoch auch, dass man sich gegen diese Fußballer nicht noch einmal solche Böcke wie gegen Murnau leisten dürfe. Außerdem werde man die Punkte nicht so leicht bekommen wie zuletzt gegen einen erschreckend schwachen FC Moosinning, als man zu Beginn der Englischen Woche ein paar Körner sparen konnte.

Andreas Kostorz, der möglicherweise den Cheftrainer Andreas Giglberger (wartet auf die Geburt des ersten Kindes) vertreten muss, sieht bei Aufsteiger Lerchenau allerdings auch Schwachpunkte in der Defensive. Der VfB will jedenfalls wieder so dominant und spielbestimmend wie in Moosinning auftreten. Dabei müssen sich die Coaches nach der jüngsten Partie überlegen, ob man Topspieler wie David Küttner, Moritz Sassmann oder Felix Günzel wieder in die Anfangsformation rotiert. „Wir haben da gerade echte Luxusprobleme“, sagt Kostorz. „Selbst die Nummer 18 oder 19 von uns wäre bei anderen Landesligisten sicher in der Startelf.“