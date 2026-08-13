VfB Hallbergmoos empfängt die Ballermänner des TSV Murnau Fußball Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Er kann vorerst nicht mitwirken: VfB-Außenverteidiger Martin Zentrich (am Ball) fällt wegen einer Knieverletzung für einige Wochen aus. – Foto: Michalek

Der TSV Murnau gastiert am Freitag beim VfB Hallbergmoos. Die Gäste haben in fünf Spielen 32 Tore geschossen und zuletzt 13:4 gewonnen.

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen sind die Fußballer des VfB Hallbergmoos eher mittelprächtig in die Landesliga-Saison gestartet. Aktuell gibt es in dieser Runde nur eine echte Topmannschaft: den TSV Murnau. Und der Spitzenreiter gibt am Freitag (19.30 Uhr) im Hallbergmooser Stadion am Airport seine Visitenkarte ab. Murnau hat nicht nur vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto, sondern mit 32:5 auch ein fast surreales Torverhältnis. Zuletzt gab es ein wildes 13:4 (!) gegen den FC Wacker München – und damit hat der Ligaprimus einen Schnitt von 6,4 erzielten Treffern pro Spiel. Klar ist aber auch, dass die seit Jahren zusammengewachsene Truppe aus Murnau bislang vorwiegend gegen Mannschaften gekickt hat, die eher in der unteren Tabellenhälfte erwartet werden. Aber 32 Tore muss man erst einmal schießen.

„Natürlich schaut man bei Murnau auf die Tore und die Ergebnisse“, erklärt der Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger. „Doch auch dieses Spiel geht bei Null los.“ Er möchte dem Match gegen Murnau am sechsten Spieltag einer noch jungen Saison keine besondere Bedeutung beimessen. Und er macht auch deutlich, dass seine Mannschaft den Schlüssel zum Sieg selbst in der Hand hält: „Wenn wir unser Spiel durchbekommen, dann gewinnen wir es auch.“ Giglberger sieht nicht die Notwendigkeit, alles umzuwerfen, um auf das Team des TSV mit seinem brutal schnellen Umschaltspiel zu reagieren. Der VfB Hallbergmoos ist natürlich gewarnt, wird aber nicht mit vollen Hosen auflaufen. Im Umkehrschluss weiß der Coach auch, dass die Partie im eigenen Stadion böse ausgehen kann, wenn seine Truppe noch einmal so enttäuschend auftritt wie beim 0:3 in Freilassing. „Die Mannschaft kann jetzt zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war“, sagt Giglberger. Die Pleite der Vorwoche hat man sachlich analysiert – und dann aber auch schnell abgehakt.