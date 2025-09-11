VfB Hallbergmoos: Die Drecksarbeit ist für alle da

Gegen Freilassing will der VfB Hallbergmoos seinen jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Dabei müssen die Coaches die Viererkette umbauen.

Hallbergmoos – Sehen die Fans jetzt den wahren VfB Hallbergmoos? Vier der jüngsten fünf Spiele hat der Landesligist gewonnen. Und auf der Bank sitzen inzwischen Spieler, die bei anderen Vereinen der Liga wohl in der Startelf stehen würden. Im Heimspiel gegen den ESV Freilassing (Freitag, 19 Uhr) geht es für den VfB nun um die Konservierung der zuletzt gezeigten Leistungen. Setzt sich der Trend fort, sind bald auch Tabellenplätze an der Sonne wieder ein Thema.

Die wahrlich nicht unaufholbaren fünf Punkte zur Tabellenspitze in der noch jungen Phase der Saison sind ein Thema. Aber das viel wichtigere ist aktuell die personelle Entwicklung des VfB. Mit dem Ende der Sommerferien – dem inoffiziellen Feind eines jeden Fußballtrainers – wird der Kader immer größer. Coach Andreas Giglberger könnte bald auf die Frage zusteuern, wen er alles auf die Bank setzen muss.

Diesmal noch kein Luxusproblem XXL

Gegen Freilassing hat Giglberger dieses Luxusproblem XXL noch nicht, weil er noch den einen oder anderen Ausfall kompensieren muss. Mit Andreas Kostorz und Christoph Mömkes steht nämlich die Hälfte der Viererkette diesmal nicht zur Verfügung. Es gibt aber Schlimmeres, als Kostorz durch Carl Opitz zu ersetzen. Und auf der Planstelle hinten rechts gibt es mit Alexandros Tzikas, Valentin Thalmeier oder Johannes Petschner gleich drei spannende Bewerber.

Eine sichere Veränderung gibt es im Tor, weil David Hundertmark diesmal nicht zur Verfügung stehen wird. Da Muck Riedmüller langfristig verletzt ist, dürfte Tobias Heckl oder Mustafa Bilgin zwischen den Pfosten stehen.

Genau diesen Fußball will Giglberger sehen

Zuletzt in Kastl bekam der Hallbergmooser Übungsleiter in der ersten Halbzeit den Fußball serviert, den er sehen wollte: eine Einheit, leidenschaftlicher Kampf und dominanter Ballbesitz. Der Coach weiß: „Wenn Offensivspieler wie Moritz Sassmann oder Tobias Krause am eigenen Strafraum einen Ball abgrätschen, dann registriert das die ganze Mannschaft.“ Die Botschaft lautet: Auch die Offensivakteure machen hinten mit. Denn auch die Häuptlinge der Hackordnung sollten sich für die Drecksarbeit nicht zu schade sein.

Der Einsatz für die Mannschaft war zwischenzeitlich auch ein Knackpunkt beim neuen Stürmer Valentin Bamberger, kurz „Bambi“. Der Neue war nur ganz vorne zu finden – und hatte daraufhin einen Termin beim Trainer. „Da gab es eine klare Ansage – und die Reaktion war überragend“, so Giglberger. Hinzu kommt: Die namhaften Angreifer kehren alle wieder in den Kader zurück, die Konkurrenz wird größer. Aber bis auf Weiteres ist „Bambi“ im VfB-Angriff gesetzt.