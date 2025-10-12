VfB Hallbergmoos bezwingt starken SV Aubing in torreichem Spektakel

In einer torreichen Partie setzte sich der VfB Hallbergmoos gegen den starken Aufsteiger SV Aubing durch. Spielentscheidend waren unter anderem die Joker.

Hallbergmoos – Der SV Aubing ist in der Landesliga Südost ein untypischer Aufsteiger, weil er offensiv spielt und die etablierten Clubs so richtig nervt. Der VfB Hallbergmoos schaffte es beim 5:3 (2:1)-Erfolg am Freitagabend allerdings, diese für Furore sorgende Mannschaft ein Stück weit mit den eigenen Waffen zu schlagen. Erst arbeitete man den Gegner mit einer extrem intensiven Spielweise auf, und am Ende machten ein paar Körner mehr in Verbindung mit genialem Fußball den Unterschied.

Der Mann der ersten Halbzeit war Emil Kierdorf, der früh Gelb wegen Ballwegschlagens sah und danach mitansehen musste, dass das Spiel an ihm zunächst weitestgehend vorbeilief. Nachdem die Gäste mit ihrer ersten richtigen Chance eiskalt in Führung gegangen waren (Alexander Rojek, 33.), schlug jedoch die Stunde des jungen VfB-Angreifers. Zweimal spritzte er in lange Diagonalbälle hinein, die eigentlich gar nicht so gefährlich aussahen, umspielte den Keeper und netzte ein (36./45.+2).

Aubing hat mit aktuell 40 Toren die zweitbeste Offensive der Liga, und Hallbergmoos nun mit 36 Treffern die drittbeste. Und zwischen der 56. und der 67. Minute zeigten beide Teams, warum dem so ist. Aubing schaffte zweimal den Ausgleich mit gnadenloser Effizienz. Beim 2:2 bekam Torschütze Alexander Rojek nur Begleitschutz (56.), und beim 3:3 verwandelte Daniel Koch einen total unnötigen Elfmeter (67.). Zwischenzeitlich hatte Carl Opitz nach einer Ecke das 3:2 für den VfB erzielt (60.).

Und dann kamen die Joker des VfB zur Entfaltung. Trainer Andreas Giglberger hatte sich diesmal entschieden, Tobias Krause zugunsten von Arian Kurmehaj draußen zu lassen. Letzterer rechtfertigte das Vertrauen mit zwei wunderbaren Vorlagen. Krause wiederum zeigte mit seinen Toren in der 78. und 88. Minute, dass er ein Landesliga-Unterschiedsspieler ist. Der VfB sollte einen Sonderantrag stellen, künftig mit 14 Mann auflaufen zu dürfen.

In der Entstehung der Tore vier und fünf zauberten aber zwei andere Hallbergmooser: Beim 4:3 legte der eingewechselte Simon Werner die Kugel fantastisch mit der Hacke ab, sodass auf dem linken Flügel die Bahn für Arian Kurmehaj frei war. Beim 5:3 hob David Küttner bei der Ballannahme an der Mittellinie die Kugel filigran über den Gegenspieler und drehte sich an dem verdutzten Aubinger vorbei. Mit dieser technisch hochwertigen Aktion sorgte der Mittelfeldspieler für die Überzahl in dem Angriff, der den Sieg festzurrte.

Trainer Andreas Giglberger platzte fast vor Stolz nach dem spektakulären Heimsieg: „Der Wille gab den Ausschlag. Unser Matchplan war es, über das ganze Feld eins gegen eins zu spielen. Damit haben wir sie aufgefressen.“