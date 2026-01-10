VfB Gutenzell: "Nach 20 Jahren ist es an der Zeit aufzuhören"

Der VfB Gutenzell hat gegenüber FuPa Württemberg folgendes mitgeteilt: Andreas Höhn, seit Mitte September 2023 Spielertrainer und seit vielen Jahren prägende Figur des Vereins, wird seine Tätigkeit ebenso beenden wie Co-Trainer Raphael Mohr. Damit geht in Gutenzell eine Ära zu Ende, die von außergewöhnlicher Vereinstreue, sportlichem Erfolg und persönlicher Identifikation geprägt war.

„Nach 20 Jahren ist es an der Zeit aufzuhören“, sagt Andreas Höhn und begründet seine Entscheidung wie folgt. Die Doppelrolle als Spielertrainer verlange dauerhaft höchste Intensität: „Als Spielertrainer muss man immer 110% geben und vorangehen. Wer weiß, ob das nächste Saison mit 38 noch so möglich wäre, wie ich mir das selber vorstelle.“ Höhn ist 37 Jahre alt, war über viele Jahre Spieler beim VfB und wurde schließlich zur zentralen sportlichen Figur an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison führte er die Mannschaft ungeschlagen zum Aufstieg aus der Kreisliga A3 Oberschwaben in die Bezirksliga Oberschwaben. Laut FuPa-Datenbank stehen für den gelernten Stürmer seit der Saison 13/14 beeindruckende 281 Spiele und 103 Tore zu Buche. Abschied mit Klassenerhalt als Ziel

Trotz des angekündigten Abschieds richtet sich der Blick des Spielertrainers weiter klar auf das sportliche Tagesgeschäft. Die aktuelle Situation beschreibt er sachlich: „Mit der Hinrunde sind wir grundsätzlich zufrieden. Mit besserer Chancenauswertung und etwas mehr Spielglück, wäre sicher der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen. Diese Punkte gilt's jetzt in der Rückrunde zu ergattern, um am Ende über dem Strich zu stehen und den Nichtabstieg zu feiern.“ Der VfB Gutenzell überwintert mit 20 Punkten auf Rang zwölf der Bezirksliga Oberschwaben und hat vier Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Aus den letzten beiden Spielen vor der Winterpause holte die Mannschaft vier Punkte, darunter ein 2:0-Sieg gegen den SV Steinhausen und ein 2:2 gegen die SF Hundersingen. Offensive auch für die Zukunft gut aufgestellt

Für die Rückrunde bleibt der Kader unverändert. Höhn will die verbleibenden Monate bewusst erleben: „Neben dem Ziel Nichtabstieg versuche Ich, die Spiele der Rückrunde einfach zu genießen und Spaß zu haben. Das letzte Spiel wird sicher emotional. Ich bin grundsätzlich aber einfach nur froh, beim VfB eine solche lange und auch erfolgreiche Zeit, mit so vielen Titeln gehabt zu haben.“

Auch der Blick auf die Zukunft des Vereins ist Teil seiner Aussagen: „Gerade in der Offensive sind wir gut aufgestellt, da muss ich mir keine Sorgen um die Mannschaft machen.“ Zugleich richtet er den Fokus auf den Nachwuchs: „Neben den altbewährten, erfahrenen Stürmern, hoffe Ich dass vor allem die jungen Jonas Brose und Timo Heß Druck machen, um sich für den frei werdenden Platz in der Offensive zu bewerben.“



Kai Krause wird Trainer zur neuen Saison

Der VfB hat die Weichen für die kommende Spielzeit bereits gestellt. Ab der neuen Saison übernimmt Kai Krause (47) das Traineramt. Er ist derzeit noch beim SV Lachen in der Kreisliga Allgäu Nord tätig und belegt dort zur Winterpause Rang sieben. Schon seit der Spielzeit 19/21 trainiert Krause den SV Lachen, zuvor coachte er unter anderem auch den SV Erlenmoos, den TSV Kellmünz und den FC Leutkirch.

Zudem wird die erste Mannschaft ab der Sasison 26/27 unter dem Namen SGM Gutenzell/Schönebürg antreten, nachdem zweite und dritte Mannschaft bereits seit der Saison 24/25 so gemeldet sind.

Bis dahin gilt der volle Fokus der laufenden Runde. Das erste Testspiel im neuen Jahr ist für Mittwoch, den 28. Januar, um 18 Uhr gegen die SG Äpfingen/Baltringen angesetzt. Für Andreas Höhn ist es ein weiterer Schritt auf dem letzten Abschnitt einer bemerkenswert langen Laufbahn – und dem Anspruch, den VfB Gutenzell auch zum Abschied sportlich in sicheren Gewässern zu halten.