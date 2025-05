VfB Gutenzell krönt sich mit 8:2-Sieg gegen Wacker zum Meister

Die Gutenzeller - mit dem Ziel aufgelaufen, gegen Wacker die Meisterschaft auch rechnerisch einzutüten - legten dementsprechend los. Sie drückten mächtig aufs Pedal. Die Wackeraner hielten jedoch dagegen. Mehr noch: Ihnen glückte in der 27. Minute das erste Tor der Partie, als Gino Eisler einen direkten Freistoß in den Winkel schlenzte.

Danach gaben sie aber unverständlicherweise ihre Ordnung und Linie auf und luden den VfB so quasi zum Toreschießen ein. Zum (psychologisch bekanntlich) ungünstigsten Zeitpunkt, nämlich kurz vor der Pause, kassierten die Biberacher denn auch den ebenso überfälligen wie verdienten Ausgleich zum 1:1. Für den sorgte Tobias Hochdorfer in der 43. Minute mit seinem 29. Saisontreffer.

Nach dem Seitenwechsel überrollten die Gastgeber den FCW und entschieden das Match mit drei Toren (47., 52., 54.) binnen neun Minuten vorzeitig. Gino Eisler verkürzte per Foulelfmeter mit seinem 13. Saisontreffer in der 59. Minute auf 2:4. Worauf der VfB keine drei Minuten später das 5:2 folgen ließ und in den Schlussminuten drei weitere Treffer (83., 87., 90.+2) zum 8:2-Endstand. So konnte er vor stattlicher Zuschauerkulisse einen hochverdienten Sieg, vor allem aber den Meistertitel bejubeln und feiern.