VfB Gramzow: "Wir werden für jeden Gegner unangenehm" FuPa-Teamcheck: Trainer Sören Seethaler setzt auf drei gezielte Neuzugänge und riesiges Offensivpotenzial im Kampf um den schnellen Klassenerhalt in der Landesklasse Nord von LS · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Neues Trainerteam, drei gezielte Verstärkungen und ein klarer Anspruch fürs Auftaktspiel: Sören Seethaler, Trainer des VfB Gramzow, blickt im FuPa-Teamcheck auf eine bislang zufriedenstellende Vorbereitung zurück und erklärt, warum sein Team in dieser Saison in der Landesklasse Nord für jeden Gegner unangenehm werden soll.

Guter Gradmesser im Pokal, Defensivarbeit als Baustelle Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Seethaler zufrieden, weist aber auch auf die besondere Ausgangslage hin: "Wir sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Zwei Wochen sind jetzt rum, und da wir als Trainerteam neu aufgestellt sind, gibt es einige neue Herausforderungen für das Team." Das Pokalspiel gegen Bernau lieferte dabei wichtige Erkenntnisse: "Mit Bernau hatten wir im Pokal einen sehr guten Gradmesser, der uns wieder gezeigt hat, dass die Konzentration in der Defensive über 90 Minuten hochgehalten werden muss." Handlungsbedarf sieht der Trainer auf beiden Seiten des Spiels: "Gegen den Ball und mit Ball müssen wir noch ganz einiges machen." Oberste Priorität hat für ihn dabei ein anderer Punkt: "Wichtig ist, dass alle fit und gesund bleiben." Drei Neuzugänge mit klar definierten Rollen Der VfB Gramzow hat sich gezielt verstärkt. Neu im Kader sind Chris Schmeling von Eintracht Göritz sowie Moritz Muchow und Paul Rausch vom LSV Zichow.

Zu den einzelnen Neuzugängen wird Seethaler konkret. Über Schmeling sagt er: "Mit Chris Schmeling haben wir einen erfahrenen Kreisoberligastürmer geholt. Er bringt Ehrgeiz, Einsatz, Geschwindigkeit und Zweikampfhärte mit. Er wird unser Offensivspiel flexibler und unausrechenbarer machen." Auch von Muchow verspricht sich der Trainer viel: "Moritz Muchow ist Allrounder, ebenfalls aber für seine Schnelligkeit und Ekligkeit bekannt." Sein Fazit zu beiden: "Wenn beide sich schnell integrieren, werden sie den VfB auf ein neues Niveau heben." Rausch, der bislang nur trainiert hat, wird als defensive Stütze eingeplant: "Paul Rausch hat bislang nur trainiert, wir kennen ihn aber als Stabilisator in der Innenverteidigung mit hoher Passgenauigkeit und Spielintelligenz nach vorn." Weitere Zugänge sind nicht geplant, der Kader gilt als fertig: "Nein, unser Kader ist komplett." Auch Abgänge zeichnen sich keine ab: "Nein."