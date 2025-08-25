VfB Gramzow mit 7:1-Torfeuerwerk, Blau-Weiß Gartz gewinnt 4:0

Der erste Spieltag der Landesklasse Nord bot alles, was das Fußballherz begehrt: klare Siege, knappe Entscheidungen und umkämpfte Punkteteilungen. Während Gramzow und Gartz ihre Gegner deutlich beherrschten, mussten andere Teams hart für ihre Zähler kämpfen.
550 Zuschauer sahen in Templin ein mitreißendes Spiel, das bis zur letzten Minute Spannung bot. Schon in der 5. Minute setzte Prenzlau den ersten Akzent, als Enrico Bressel den Ball zur frühen Führung ins Netz beförderte. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken und schlugen in der 14. Minute zurück: Adrian Bierhals stellte auf 1:1. Kurz vor der Pause kippte das Momentum endgültig in Richtung Templin, als Quintin Schönherr in der 43. Minute die Führung erzielte. Doch das Spiel blieb hitzig. Ein Platzverweis für Philipp Behrens in der 55. Minute stellte die Gastgeber vor große Probleme. Prenzlau nutzte die Überzahl. In der 76. Minute brachte Christoph Schmidt sein Team zurück ins Spiel, bevor Johannes Turner in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte.
---
Die SpG Lunow/Oderberg zeigte vor heimischer Kulisse viel Leidenschaft und verteidigte über weite Strecken kompakt. Der Treffer von Leon Winzler in der 7. Minute reichte dem 1. SV Oberkrämer 11 jedoch zum knappen Auswärtssieg. Trotz guter Ansätze gelang es den Gastgebern nicht, die Defensive der Gäste zu knacken.
---
Im Duell zwischen Klosterfelde II und Wandlitz entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied ausmachten. Steffen Philipp Hennig traf in der 37. Minute zum entscheidenden 1:0 für die Gäste. Klosterfelde drückte auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach an der stabilen Defensive der Wandlitzer.
---
Der FC Strausberg legte in Wriezen einen Blitzstart hin. Sven Müller sorgte bereits in der 3. Minute für die frühe Führung. Danach war es ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gastgeber alles versuchten, um zurückzukommen. Strausberg hielt jedoch stand und sicherte sich drei wichtige Punkte zum Auftakt.
---
Der VfB Gramzow feierte einen Auftakt nach Maß und dominierte den BSV Rot-Weiß Schönow über die gesamte Spielzeit. Robin Palow eröffnete in der 3. Minute, ehe Robin Gruening in der 8. Minute nachlegte. Julius Stephan erhöhte in der 23. Minute, bevor Gruening in der 27. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Kurz vor der Pause schraubte Kai Hansche in der 38. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe, gefolgt von Matthias Kowalski in der 42. Minute. Schönow kam in der 63. Minute durch Niklas Gebhardt zum Ehrentreffer, doch Kai Hansche setzte in der 79. Minute den 7:1-Schlusspunkt.
---
Mit einem konzentrierten Auftritt startete der TuS 1896 Sachsenhausen II in die Saison. Christopher Groll brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Erik Beutke in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Ahrensfelde II fand kein Mittel gegen die disziplinierte Defensive der Gäste.
---
Velten und Joachimsthal lieferten sich ein intensives und ausgeglichenes Duell, das am Ende mit 2:2 endete. Chris Bolle erzielte in der 15. Minute die Gästeführung, bevor Simon Barczewicz in der 45. Minute den Ausgleich markierte. Direkt nach der Pause brachte Niclas Winkler die Hausherren in der 46. Minute in Front, ehe Moritz Wille in der 50. Minute wieder egalisierte. In der 53. Minute schwächte sich Velten durch eine Rote Karte für Michel Stranz, verteidigte den Punkt aber in Unterzahl.
---
Blau-Weiß 90 Gartz ließ dem Birkenwerder BC 1908 beim klaren 4:0 keine Chance. Rafal Gnap war der Mann des Tages und traf in der 27., 33. und 77. Minute gleich dreimal. Cedric Brandenburg setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt zum Auftaktsieg.
__________________________________________________________________________________________________
