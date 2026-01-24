VfB Gramzow II setzt sich im Kreisliga-Hallencup durch

Der Hallencup der Kreisliga Uckermark hat am heutigen Samstag die Sporthalle „Neue Zeit“ in Schwedt in eine Bühne für intensiven Herrenfußball verwandelt. Acht Mannschaften, aufgeteilt in zwei Vierergruppen, lieferten sich über mehrere Stunden hinweg enge Duelle, klare Entscheidungen und emotionale K.-o.-Spiele. Gespielt wurde jeweils zehn Minuten, was Tempo, Konsequenz und Konzentration in den Mittelpunkt rückte. Am Ende setzte sich der VfB Gramzow II im Finale gegen die SpG Boitzenburg/Gollmitz durch und sicherte sich den Turniersieg.

Gruppe A: Boitzenburg/Gollmitz mit stabiler Vorrunde In der Gruppe A setzte sich die SpG Boitzenburg/Gollmitz an die Spitze. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 6:2 zeigte die Spielgemeinschaft eine kompakte und effiziente Vorrunde. Dahinter folgte die SG Milmersdorf mit sechs Punkten und ausgeglichenem Torverhältnis. Die SpG Lunow/Oderberg II erreichte vier Punkte und blieb damit im Rennen um die Finalrunde, während die SpG Passow/Schönow/Casekow II ohne Punktgewinn blieb.

Gruppe B: Gramzow II übernimmt früh die Kontrolle

Die Gruppe B wurde vom VfB Gramzow II geprägt. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 8:3 belegte das Team Platz eins. Die SpG Schenkenberg/Klockow folgte mit fünf Punkten, knapp vor dem SV Blau-Weiß Röddelin mit vier Punkten. Der KSV Schönermark blieb punktlos. Die Spiele in dieser Gruppe waren von wechselnden Führungen und hohem Tempo gekennzeichnet.

Halbfinals als erste Zuspitzung

In den Halbfinals traf die SpG Boitzenburg/Gollmitz auf die SpG Schenkenberg/Klockow und setzte sich mit 2:1 durch. Parallel dazu gewann der VfB Gramzow II mit 3:1 gegen die SG Milmersdorf. Beide Sieger bestätigten damit ihre starken Vorrundenleistungen und zogen verdient ins Finale ein.

Platzierungsspiele mit offenem Ausgang

Auch die Platzierungsspiele sorgten für Spannung. Im Spiel um Platz sieben setzte sich der KSV Schönermark mit 3:2 gegen die SpG Passow/Schönow/Casekow II durch. Das Spiel um Platz fünf entschied der SV Blau-Weiß Röddelin mit 2:1 gegen die SpG Lunow/Oderberg II für sich. Diese Partien rundeten den Turnierabend sportlich ab und gaben allen Teams einen klaren Abschluss.

Das kleine Finale bringt Milmersdorf aufs Podest

Im Spiel um Platz drei behielt die SG Milmersdorf mit 3:1 gegen die SpG Schenkenberg/Klockow die Oberhand. Nach der Halbfinalniederlage zeigte Milmersdorf noch einmal Präsenz und sicherte sich einen Podestplatz.

Finale mit knapper Entscheidung

Im Endspiel trafen schließlich die beiden Gruppensieger aufeinander. Der VfB Gramzow II setzte sich mit 2:1 gegen die SpG Boitzenburg/Gollmitz durch und krönte damit einen konstanten Turnierauftritt. In einem engen Finale entschieden Effizienz und Nervenstärke über den Turniersieg.