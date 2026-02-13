VfB Gramzow: "Den Punktabzug finde ich eine Frechheit"

Mit der bisherigen Hinrunde in der Landesklasse Nord ist Trainer Pascal Högelow "natürlich nicht zufrieden". Es war von Beginn an klar, dass die Aufgabe beim VfB Gramzow schwer werden würde. Ein "totaler Umbruch im Team" sowie "schwere Verletzungen von wichtigen Spielern" prägten die erste Saisonhälfte massiv. Zwar gab es laut dem Coach "sehr gute Spiele", doch die Mannschaft war insgesamt "nicht konstant genug", um sich in der engen Situation im unteren Tabellenbereich deutlicher abgesetzt zu haben.

Youngster-Sturm als Hoffnungsträger

Ein Lichtblick in der bisherigen Spielzeit ist die Offensivabteilung mit insgesamt 31 erzielten Treffern. "Mit der Offensive war ich zufrieden", erklärt Högelow. Besonders bemerkenswert ist dabei die Besetzung der vordersten Linie: Der Sturm wurde von einem 17-jährigen und einem 18-jährigen Spieler gebildet. "Das haben sie sehr gut gemacht", lobt der Trainer die Entwicklung der Talente.

Das Hauptproblem sieht er jedoch am anderen Ende des Feldes: "Die Mannschaft bekommt einfach zu viele Gegentore." An dieser defensiven Instabilität wird nun gearbeitet, damit der Verein am Ende über dem Strich steht.

Wut über das Urteil am grünen Tisch

Ein hochemotionales Thema bleibt der Abzug von drei Punkten aufgrund des nicht erfüllten Schiedsrichtersolls, was die Lage auf dem 15. Tabellenplatz zusätzlich verschärft. Der Coach findet hierfür deutliche Worte: "Den Punktabzug finde ich eine Frechheit". Er ist überzeugt, dass man mit einer solchen Maßnahme "das Problem nicht lösen" werde. Dennoch müsse der Verein "mit der Entscheidung leben" und die sportliche Antwort auf dem Platz geben, um den Rückstand auf Teams wie den Birkenwerder BC 1908 oder den FSV Blau-Weiß Wriezen wettzumachen.

Mentalität und Stolz trotz Rückschlägen

Charakterlich scheint die Truppe gefestigt zu sein. Die Mannschaft musste laut Högelow "viele Rückschläge hinnehmen", hat diese jedoch bemerkenswert "gut verkraftet". Der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe ist ein entscheidender Faktor für die kommenden Monate. "Die Mannschaft ist völlig im Takt und ich bin sehr stolz", betont der Trainer. Diese sportliche und mentale Entwicklung gibt Hoffnung, dass der VfB die nötige Stabilität für den Abstiegskampf findet.

Vorbereitungsstart und Rückkehr der Leistungsträger

Die Mission Klassenerhalt begann offiziell am 20.01.2026 mit dem Start der Vorbereitung. Ein wichtiger Termin im Kalender ist das Testspiel am 21.02.2026 um 13 Uhr in Eberswalde gegen Preußen Eberswalde. Personell gibt es Grund zur Freude, da "unsere Verletzten alle wieder in der Vorbereitung eingestiegen" sind. Am Kader selbst hat sich in der Winterpause nichts verändert; es gibt weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen.

Überzeugung vom Klassenerhalt

Das sportliche Ziel für die verbleibenden Partien der Rückrunde ist unmissverständlich: der Verbleib in der Liga. Angesichts von wahrscheinlich zwei Absteigern ist der Druck hoch, doch Högelow gibt sich überzeugt: "Unser Ziel ist klar der Klassenerhalt und davon bin ich überzeugt, dass wir das schaffen." Um dieses Ziel zu erreichen, müsse die Defensive gestärkt werden, während die Mannschaft weiterhin so geschlossen auftreten soll wie bisher.