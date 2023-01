VfB Gräfenhainichen begrüßt einen Neuzugang aus der Verbandsliga Landesklasse 5 +++ Offensivspieler Valentin Sauter kommt vom SSC Weißenfels

Seine Qualität konnte der 26-Jährige auch in der Beletage nachweisen: In 43 Verbandsliga-Auftritten für den Saalesportclub war Sauter an 20 Treffern direkt beteiligt. Zuvor war der aus Baden-Württemberg stammende Offensivspieler schon für den SSV Landsberg (29 Torbeteiligungen in 42 Partien) und die SG Blau-Weiß Brachstedt (zehn Torbeteiligungen in 15 Partien) erfolgreich in der Landesliga unterwegs. Zum Spielerprofil:

>> Valentin Sauter

Nun könnte Sauter in Gräfenhainichen seinen Teil beitragen, um den VfB nach anderthalb Jahrzehnten zurück in die Landesliga zu führen. Er wolle "der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen", erklärte der Neuzugang zu seinem Wechsel - ohne die Ziele genauer zu benennen. Die hohen Ambitionen des Tabellenführers zeigten sich allerdings bereits bei der Verpflichtung von Malte Wiechmann aus dem Nachwuchs des 1. FC Lokomotive Leipzig. Beide Zugänge gaben beim fulminanten 10:0-Testspielsieg über den ESV Petersroda bereits ihr Debüt für die Mannschaft von Richard Selka.

