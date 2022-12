VfB Ginsheim zeigt ,,ein geiles Spiel" Verbandsligist schafft nach 1:3-Rückstand gegen Rot-Weiß fast noch einen Sieg +++ Klatsche für Dersim

„Das Spiel hat wieder einmal gezeigt, dass die Mannschaft einen starken Charakter hat“, sagt Rachid Dadda. Der Teammanager, der am Sonntag gemeinsam mit dem Spielerrat den privat verhinderten VfB-Trainer Abdelkader Boulghalegh vertrat, meint die furiose zweite Halbzeit des VfB. In dieser wäre es dem Tabellendrittletzten fast gelungen, einen 1:3-Pausenrückstand in den ersten Saisonsieg zu verwandeln. In der Schlussphase vergab Tim Vietze eine Riesenchance zum Siegtreffer. So blieb es bei dem Doppelschlag von Eray Öztürk (65.) und Vietze (66.), der den Punktgewinn brachte.

Dass es überhaupt einer Aufholjagd bedurfte, lag an einer zehnminütigen Ginsheimer Schwächephase ab der 35. Minute, die die SG Rot-Weiß zu drei Toren nutzte: „Da waren wir immer einen Schritt zu spät“, erklärt Dadda. Bis dahin war der VfB gut im Spiel und führte auch dank eines Öztürk-Treffers (14.).

„Das war ein geiles Spiel“, resümiert Dadda. Das Unentschieden „hat sich wie ein Sieg angefühlt“. Ginsheims Teo Fakas handelte sich wegen eines deftigen Fouls drei Minuten vor Schluss die Rote Karte ein.

VfB Ginsheim: Staegemann – Alebiosu, Ünal (65. Vietze), Joo (77. Fakas), Kohnhäuser, Oriana, Öztürk, Manneck, Hwang, Azzakriti, Gropeanu.

Tore: 1:0 Öztürk (14.), 1:1 Gültekin (35.), 1:2 Ruklic (37.), 1:3 Gültekin (45.), 2:3 Öztürk (65.), 3:3 Vietze (66.).

Schiedsrichter: Roos (Echzell). Zuschauer: 100. Rote Karte: Fakas (Ginsheim/87.).