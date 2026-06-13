VfB Ginsheim verpflichtet Leon Thurk

– Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Ein bekannter Name für den Verbandsliga-Aufsteiger VfB Ginsheim. Leon Thurk, Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Michael Thurk, verstärkt den Gruppenliga-Meister zur neuen Saison. Thurk kommt aus der U19 von Nachbar Rot-Weiß Walldorf, wo er in der A-Junioren-Bundesliga aktiv war. Zuvor spielte der 18-Jährige Offensivspieler für den SV Gonsenheim und die Nachwuchsabteilung des SV Darmstadt 98.

Papa Michael war einst für den FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg tätig. Mittlerweile arbeitet er als Scout für Mainz 05. Und ist damit Arbeitskollege von Ginsheims Trainer Jonas Schuster, der Pädagogischer Leiter der 05er ist.