VfB Ginsheim und Dersim sollten gewarnt sein

Kreis Groß-Gerau. Beim SV 1945 Groß-Bieberau muss Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntag (15 Uhr) antreten. Ein Warnschuss für das Team von Trainer Jonas Schuster sollte das Unentschieden gegen den FC Fürth vergangenes Wochenende gewesen sein, auch wenn dies ein Spitzenspiel der Gruppenliga war. Denn sofort büßte Ginsheim zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Dersim Rüsselsheim ein. 5:2 siegte der VfB im Hinspiel und auch in dieser Partie sollte ein Sieg Pflicht sein.
Dersim Rüsselsheim muss nach dem glücklichen 2:1 Sieg in allerletzter Minute gegen Geinsheim nun zur TS Ober-Roden reisen. Am Sonntag (15 Uhr) will das Team von Spielertrainer Antonio Pascali daher erneut siegen, um weiterhin in der Pole Position für den Relegationsplatz zu bleiben und die Chance zu halten Tabellenführer Ginsheim noch abzufangen. Im Hinspiel war es beim 5:3-Sieg von Dersim so etwas wie ein lustiges Scheibenschießen, doch sollten die Rüsselsheimer gewarnt sein: Ober-Roden verlor nur eines der letzten 11 Spiele (0:3 beim FC Fürth am 9. November 2025).
Mund abputzen, nach vorne sehen und es besser machen – das ist die Devise des SV 07 Geinsheim vor dem Heimspiel (So 15 Uhr) im Abstiegsduell gegen den SV Fürth. Punktgleich sind beide Mannschaften in der Tabelle und beide könnten mit einem Sieg den Abstiegsrelegationsplatz erreichen. Das Hinspiel gewann Fürth mit 5:1, für Geinsheim Motivation genug den Spieß im Rückspiel umdrehen zu wollen. Doch sollte Geinsheim auch gewarnt sein, immerhin siegte Fürth vor zwei Wochen gegen den Tabellendritten aus Riedrode auf eigenem Platz mit 5:0.
Groß gekämpft, zweimal in Führung gegangen und am Ende doch verloren hat die SKV Büttelborn am vergangenen Wochenende. Der Tabellenletzte muss nun beim Tabellendritten FSG Riedrode (So 15 Uhr) antreten. Riedrode ist in dieser Saison so etwas wie eine Wundertüte. Zwar schnuppert das Team am Aufstiegsrelegationsplatz, doch erleidet es immer wieder heftige und unerwartete Niederlagen wie das 0:5 bei Abstiegskandidat SV Fürth. Aufgrund der Tabellensituation ist Riedrode der hohe Favorit, doch zeigte die SKV im Hinspiel, dass man gegen den Gegner mithalten kann. 2:2 ging die Partie aus und gegen einen Punktgewinn hätte SKV-Trainer Uwe Hesse sicher nicht viel einzuwenden.