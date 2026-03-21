 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

VfB Ginsheim und Dersim sollten gewarnt sein

Tabellenführer und Verfolger stehen in der Gruppenliga vor schwierigen Aufgaben, während der SV Geinsheim vor einem Abstiegsduell gegen den SV Fürth steht

von Marc Schüler · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Der VfB Ginsheim muss in der Gruppenliga am Wochenende beim SV Groß-Bieberau, Dersim Rüsselsheim bei der TS Ober-Roden antreten.
Der VfB Ginsheim muss in der Gruppenliga am Wochenende beim SV Groß-Bieberau, Dersim Rüsselsheim bei der TS Ober-Roden antreten. – Foto: Pia Pfeifer

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Gruppenliga Darmstadt
VfB Ginsheim
SV Fürth
Gr.-Bieberau
SV Geinsheim

Kreis Groß-Gerau. Beim SV 1945 Groß-Bieberau muss Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntag (15 Uhr) antreten. Ein Warnschuss für das Team von Trainer Jonas Schuster sollte das Unentschieden gegen den FC Fürth vergangenes Wochenende gewesen sein, auch wenn dies ein Spitzenspiel der Gruppenliga war. Denn sofort büßte Ginsheim zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Dersim Rüsselsheim ein. 5:2 siegte der VfB im Hinspiel und auch in dieser Partie sollte ein Sieg Pflicht sein.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
15:00

Dersim Rüsselsheim muss nach dem glücklichen 2:1 Sieg in allerletzter Minute gegen Geinsheim nun zur TS Ober-Roden reisen. Am Sonntag (15 Uhr) will das Team von Spielertrainer Antonio Pascali daher erneut siegen, um weiterhin in der Pole Position für den Relegationsplatz zu bleiben und die Chance zu halten Tabellenführer Ginsheim noch abzufangen. Im Hinspiel war es beim 5:3-Sieg von Dersim so etwas wie ein lustiges Scheibenschießen, doch sollten die Rüsselsheimer gewarnt sein: Ober-Roden verlor nur eines der letzten 11 Spiele (0:3 beim FC Fürth am 9. November 2025).

Morgen, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

Mund abputzen, nach vorne sehen und es besser machen – das ist die Devise des SV 07 Geinsheim vor dem Heimspiel (So 15 Uhr) im Abstiegsduell gegen den SV Fürth. Punktgleich sind beide Mannschaften in der Tabelle und beide könnten mit einem Sieg den Abstiegsrelegationsplatz erreichen. Das Hinspiel gewann Fürth mit 5:1, für Geinsheim Motivation genug den Spieß im Rückspiel umdrehen zu wollen. Doch sollte Geinsheim auch gewarnt sein, immerhin siegte Fürth vor zwei Wochen gegen den Tabellendritten aus Riedrode auf eigenem Platz mit 5:0.

Büttelborn beim Dritten FSG Riedrode

Morgen, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:00

Groß gekämpft, zweimal in Führung gegangen und am Ende doch verloren hat die SKV Büttelborn am vergangenen Wochenende. Der Tabellenletzte muss nun beim Tabellendritten FSG Riedrode (So 15 Uhr) antreten. Riedrode ist in dieser Saison so etwas wie eine Wundertüte. Zwar schnuppert das Team am Aufstiegsrelegationsplatz, doch erleidet es immer wieder heftige und unerwartete Niederlagen wie das 0:5 bei Abstiegskandidat SV Fürth. Aufgrund der Tabellensituation ist Riedrode der hohe Favorit, doch zeigte die SKV im Hinspiel, dass man gegen den Gegner mithalten kann. 2:2 ging die Partie aus und gegen einen Punktgewinn hätte SKV-Trainer Uwe Hesse sicher nicht viel einzuwenden.