VfB Ginsheim und Dersim sollten gewarnt sein

Der VfB Ginsheim muss in der Gruppenliga am Wochenende beim SV Groß-Bieberau, Dersim Rüsselsheim bei der TS Ober-Roden antreten. – Foto: Pia Pfeifer

Kreis Groß-Gerau. Beim SV 1945 Groß-Bieberau muss Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntag (15 Uhr) antreten. Ein Warnschuss für das Team von Trainer Jonas Schuster sollte das Unentschieden gegen den FC Fürth vergangenes Wochenende gewesen sein, auch wenn dies ein Spitzenspiel der Gruppenliga war. Denn sofort büßte Ginsheim zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Dersim Rüsselsheim ein. 5:2 siegte der VfB im Hinspiel und auch in dieser Partie sollte ein Sieg Pflicht sein.

Dersim Rüsselsheim muss nach dem glücklichen 2:1 Sieg in allerletzter Minute gegen Geinsheim nun zur TS Ober-Roden reisen. Am Sonntag (15 Uhr) will das Team von Spielertrainer Antonio Pascali daher erneut siegen, um weiterhin in der Pole Position für den Relegationsplatz zu bleiben und die Chance zu halten Tabellenführer Ginsheim noch abzufangen. Im Hinspiel war es beim 5:3-Sieg von Dersim so etwas wie ein lustiges Scheibenschießen, doch sollten die Rüsselsheimer gewarnt sein: Ober-Roden verlor nur eines der letzten 11 Spiele (0:3 beim FC Fürth am 9. November 2025).

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Mund abputzen, nach vorne sehen und es besser machen – das ist die Devise des SV 07 Geinsheim vor dem Heimspiel (So 15 Uhr) im Abstiegsduell gegen den SV Fürth. Punktgleich sind beide Mannschaften in der Tabelle und beide könnten mit einem Sieg den Abstiegsrelegationsplatz erreichen. Das Hinspiel gewann Fürth mit 5:1, für Geinsheim Motivation genug den Spieß im Rückspiel umdrehen zu wollen. Doch sollte Geinsheim auch gewarnt sein, immerhin siegte Fürth vor zwei Wochen gegen den Tabellendritten aus Riedrode auf eigenem Platz mit 5:0.

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