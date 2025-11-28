VfB Ginsheim stellt Weichen für die Zukunft

Der VfB Ginsheim stellt die Weichen für die Zukunft und geht mit beiden Trainerteams auch in die kommende Runde. – Foto: Timo Babic

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom VfB Ginsheim erreicht.

Der VfB setzt auf Kontinuität und verlängert schon vorzeitig seine Zusammenarbeit mit den bestehenden Trainerteams über die laufende Saison hinaus.

„Wir freuen uns sehr, auch für die kommende Spielzeit 2026/27 mit bewährten Konstellationen auf den Trainerpositionen der ersten und zweiten Mannschaft planen zu dürfen“, so der Verein. Jonas Schuster, wie auch Fatih Baser geben damit schon frühzeitig ihre Zusage, unabhängig vom weiteren Saisonverlauf. Ein Vertrauensbeweis auf beiden Seiten, der die gute Zusammenarbeit bisher bestätigt. Auch Özer und Walter bleiben

Ebenso bekennen sich Can Özer, derzeit spielender Co-Trainer, und Fabian Walter zu ihrer Funktion für die erste Garnitur, an der Seite von Jonas Schuster. Gleichermaßen wird Ilyasse Attia weiterhin der U23 als CO-Trainer zur Verfügung stehen.

Vorstand und Verantwortliche zeigen sich mehr als zufrieden mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf, Entwicklung und Erfolge in beiden Mannschaften.

Mit einem komfortablen Punktepolster darf unsere erste Mannschaft an der Tabellenspitze überwintern und entsprechend den Fokus auf die Chance zum zweiten Aufstieg in Folge setzen. Mit ebenso viel Arbeit und Einsatz steht unsere Reserve derzeit trotz des großen Umbruchs im Sommer im gesicherten Tabellenmittelfeld der A-Liga Groß-Gerau und präsentiert sich konkurrenzfähig zur gesamten Liga. Eine hohe Trainingsbeteiligung und verbesserte Qualität über den gesamten Kader hinweg, zeugen von Fortschritten, die maßgeblich auf ein intaktes Trainerduo an der Spitze zurückzuführen sind.