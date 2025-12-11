Gruppenligist VfB Ginsheim stellt früh die Weichen für die Zukunft und hat mit Trainer Jonas Schuster und seinem Team verlängert. (Archivfoto) Foto: Marc Schüler

VfB Ginsheim stellt Weichen früh Gruppenliga-Rückkehrer vertraut weiter auf Trainer Schuster und sein Team +++ Durchmarsch möglich? Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfB Ginsheim Jonas Schuster

Ginsheim. Dass der Abstieg des VfB Ginsheim in die Kreisoberliga nur ein Betriebsunfall war, das hat der Verein in dieser Gruppenligasaison bereits eindrucksvoll klargestellt. Die Ginsheimer sind bestem Weg durch die Gruppenliga zu marschieren. Jetzt hat der souveräne Tabellenführer die Weichen für die Zukunft gestellt und mit Trainer Jonas Schuster und seinem Team verlängert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir haben allesamt ligaunabhängig verlängert. Ich freue mich darüber, dass wir so in der Konstellation weitermachen. Mir macht es hier viel Spaß und ich habe mich gefreut, dass wir schnell auf einen Nenner kamen“, sagt Schuster, der sich natürlich auch über den Blick auf die Tabelle freut: „Das hat mich schon etwas überrascht, ich dachte nicht, dass die Tabelle so aussehen könnte. Mit dieser Mannschaft zu arbeiten, ist etwas Besonderes - und das sage ich nicht nur einfach so, ich bin ja schon länger Trainer. Die Siegermentalität dieser Mannschaft ist schon außergewöhnlich.“

Dabei warnt er zugleich davor, die restlichen Saisonspiele ruhiger anzugehen. Denn dass dies nach hinten losgehen kann, hat der Auftritt des Teams bei einigen Abstiegskandidaten gezeigt. In diesen Partien bedurfte es nach einer wenig inspirierenden Leistung in der ersten Hälfte dann einer deutlichen Pausenansprache, die das Team zum Sieg trieb. „Ich freue mich da oben zu stehen, weiß aber auch um die Qualität von Dersim und Fehlheim, die mit einer Siegesserie alles wieder spannend machen könnten“, warnt Schuster vor den Verfolgern Dersim Rüsselsheim und VfR Fehlheim. Und davor, sich auf dem Vorsprung auszuruhen. Neun Punkte liegt der VfB derzeit vor Rüsselsheim (40). Großteil der Mannschaft soll zusammenbleiben