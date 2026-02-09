VfB Ginsheim steht im Pokalhalbfinale

Eine Runde weiter: Der VfB Ginsheim – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Bischofsheim . In der ersten Halbzeit haben sie stark dagegen gehalten und lagen nur 0:1 hinten. Doch am Ende mussten sich die Kreisoberliga-Fußballer von Genclerbirligi Bischofsheim dem Favoriten aus Ginsheim im Viertelfinale des Kreispokals klar mit 0:4 (0:1) geschlagen geben. „Aber wir haben uns gegen den Tabellenführer der Gruppenliga sehr gut präsentiert“, hob Gencler-Pressesprecher Thomas Krause hervor. „Kompliment an Bischofsheim“, zollte VfB-Coach Jonas Schuster den Gastgebern Respekt. „Gencler hat das gut gemacht und war in der ersten Halbzeit gleichwertig.“

Die Anfangsphase gehörte zwar den Ginsheimern, die mit einem Lattentreffer von Can Özer und mehreren Ecken forsch begannen. Dann ließen sie sich allerdings immer mehr in die eigene Hälfte drängen. „Da haben wir die langen Bälle vom Gegner nicht gut verteidigt“, monierte Schuster.

Wie Thomas Krause bedauerte, „konnten wir drei, vier gute Konterchancen nicht verwerten“. Und so war es in der 39. Minute doch der VfB, dem die Führung gelang. Özer nutzte eine Vorlage von Hicham Ouchan zum knappen 1:0-Halbzeitstand. Und dann fiel schnell die Entscheidung. Das Gencler-Team von Trainer Ugur Yildirim kam schlecht aus der Pause und fing sich gleich zwei Gegentore ein. Marvin Wiesenäcker traf zum 2:0 (47.), Tibor Lutz zum 3:0 (52.). „Damit war die Gegenwehr von Gencler gebrochen, und wir haben so gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe“, sah Schuster eine gute zweite Halbzeit, in der Wiesenäcker zum 4:0-Endstand (66.) erhöhte. Aber bitter für den VfB, dass sich Marcel Czepecha nach einer halben Stunde einen Muskelfaserriss zuzog und länger ausfallen wird.

Die weiteren Partien

Der VfB Ginsheim trifft nun im Halbfinale auf den Sieger der Viertelfinalbegegnung zwischen A-Ligist SG Dornheim und Gruppenligist Dersim Rüsselsheim, die sich am 22. Februar (Sonntag) um 14.30 Uhr in Dornheim gegenüber stehen. Dann steigen auch die anderen beiden Viertelfinalspiele. Dabei erwartet der SV 07 Geinsheim als Gruppenligist am 22. Februar um 14.30 Uhr das Hessenliga-Team von RW Walldorf. Zur gleichen Zeit empfängt Alemannia Königstädten, einziger B-Ligist im Viertelfinale, den Verbandsligisten VfR Groß-Gerau. Beide Halbfinalspiele sind am 26. März (Donnerstag) um 19 Uhr angesetzt.





