VfB Ginsheim siegt im Gruppenliga-Topspiel

Kreis Groß-Gerau. Mit einer bärenstarken ersten Halbzeit entschied der VfB Ginsheim das Gruppenliga-Topspiel gegen Riedrode klar mit 4:1 für sich. So führt der Spitzenreiter weiter mit neun Punkten Vorsprung souverän die Tabelle vor Kreisnachbar Dersim Rüsselsheim an, der sich zuhause ebenfalls deutlich mit 4:1 gegen den SV Fürth durchsetzte und nun fünf Zähler Abstand zu Riedrode hat. Schlusslicht SKV Büttelborn kam bei Viktoria Griesheim mit 0:6 unter die Räder.
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„Ein sehr wichtiger Sieg“, jubelte Jonas Schuster. „Ich bin maximal zufrieden. So habe ich mir das vorgestellt. Das war vor allem eine wahnsinnig gute erste Halbzeit.“ Dabei sah der VfB-Coach eine tolle Mannschaftsleistung. „Alle haben mitgezogen, da kann man keinen hervorheben.“ Vor knapp 200 Zuschauern brachte Can Özer die Gastgeber mit zwei schnellen Treffern früh in Führung. Beim 2:0 gelang ihm ein wunderbares Freistoßtor aus 20 Metern genau in den Winkel. Fiel kurz danach der Anschlusstreffer, erhöhte Tobias Kolb nach 26 Minuten auf 3:1. „Aber zur Halbzeit hätte es auch schon 5:0 stehen können. Riedrode kam nur einmal vor unser Tor“, erlebte Schuster sein Team klar überlegen vor der Pause. „Viel dominanter kann man nicht spielen.“ Danach wurden die Gäste stärker und drängten mehr nach vorn, hatten aber nach gut 70 Minuten Pech bei einem Lattentreffer. So konnte Ginsheim kurz vor Schluss durch Mehmet Yildiz noch das 4:1 nachlegen.
Tore: 1:0, 2:0 Özer (5., 8.), 2:1 Siegler (10.), 3:1 Kolb (26.), 4:1 Yildiz (87.).
Starke Flügelspieler bei Dersim Rüsselsheim
„Das war eine starke Leistung von allen, gerade auch von unseren Flügelspielern Deniz Celik und Mounir Saraoui“, freute sich Cem Ilhan vom Rüsselsheimer Spielausschuss über den klaren Sieg. „In den ersten 25 Minuten hat Fürth noch stark dagegen gehalten. Dann haben wir das Spiel immer mehr in die Hand genommen.“ Benjamin Neffati sorgte nach guter Kombination mit Masih Saighani und Eren Eray für die Führung (30.). Kurz danach traf Firat Tayboga mit einem herrlichen Schuss aus 18 Metern in den Winkel und bereitete dann mit einer schönen Flanke das 3:0 für Neffati vor. Emir Arik vergab kurz vor der Halbzeit einen Strafstoß. Doch Tayboga konnte in der 67. Minute auf 4:0 erhöhen. Erst am Ende gelang Fürth noch ein Tor.
Tore: 1:0 Neffati (30.), 2:0 Tayboga (33.), 3:0 Neffati (39.), 4:0 Tayboga (67.), 4:1 Elenberger (88.).
Büttelborn bekommt Patrick Stumpf nicht in den Griff
Ein bitterer Abend für die Gäste, die der Viktoria im Derby zuwenig entgegenzusetzen hatten. Vor rund 200 Zuschauern gerieten sie schon nach drei Minuten in Rückstand. Scheiterte Roman Maier wenig später bei einem Foulelfmeter am gegnerischen Keeper (8.), fiel gleich noch das 2:0. Ein Nackenschlag, von dem sich die SKV nicht erholte. Mitte der ersten Halbzeit folgte das 3:0. Bis zum Schluss gab es noch drei weitere Gegentreffer. „Griesheim hatte eine sehr effektive Sturmreihe. Vor allem Patrick Stumpf, der vier Tore erzielte, haben wir nicht in den Griff bekommen“, musste SKV-Abteilungsleiter Peter Krieg bekennen. „Bei uns hat die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt. Wir haben viel zu umständlich gespielt.“
Tore: 1:0 Stumpf (3.), 2:0 Köhler (11.), 3:0, 4:0, 5:0 Stumpf (24., 54., 69.), 6:0 Bilmez (81.).