VfB Ginsheim siegt im Gruppenliga-Topspiel Tabellenführer setzt sich nach bärenstarker erster Halbzeit gegen Verfolger FSG Riedrode durch +++ Schlusslicht SKV Büttelborn kommt unter die Räder. von Gabi Wesp-Lange · 03.04.2026, 15:20 Uhr · 0 Leser

Der VfB Ginsheim jubelt über eines der vier Tore beim 4:1-Sieg gegen die FSG Riedrode. Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Mit einer bärenstarken ersten Halbzeit entschied der VfB Ginsheim das Gruppenliga-Topspiel gegen Riedrode klar mit 4:1 für sich. So führt der Spitzenreiter weiter mit neun Punkten Vorsprung souverän die Tabelle vor Kreisnachbar Dersim Rüsselsheim an, der sich zuhause ebenfalls deutlich mit 4:1 gegen den SV Fürth durchsetzte und nun fünf Zähler Abstand zu Riedrode hat. Schlusslicht SKV Büttelborn kam bei Viktoria Griesheim mit 0:6 unter die Räder.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim FSG Riedrode FSG Riedrode 4 1 Abpfiff „Ein sehr wichtiger Sieg“, jubelte Jonas Schuster. „Ich bin maximal zufrieden. So habe ich mir das vorgestellt. Das war vor allem eine wahnsinnig gute erste Halbzeit.“ Dabei sah der VfB-Coach eine tolle Mannschaftsleistung. „Alle haben mitgezogen, da kann man keinen hervorheben.“ Vor knapp 200 Zuschauern brachte Can Özer die Gastgeber mit zwei schnellen Treffern früh in Führung. Beim 2:0 gelang ihm ein wunderbares Freistoßtor aus 20 Metern genau in den Winkel. Fiel kurz danach der Anschlusstreffer, erhöhte Tobias Kolb nach 26 Minuten auf 3:1. „Aber zur Halbzeit hätte es auch schon 5:0 stehen können. Riedrode kam nur einmal vor unser Tor“, erlebte Schuster sein Team klar überlegen vor der Pause. „Viel dominanter kann man nicht spielen.“ Danach wurden die Gäste stärker und drängten mehr nach vorn, hatten aber nach gut 70 Minuten Pech bei einem Lattentreffer. So konnte Ginsheim kurz vor Schluss durch Mehmet Yildiz noch das 4:1 nachlegen.

Tore: 1:0, 2:0 Özer (5., 8.), 2:1 Siegler (10.), 3:1 Kolb (26.), 4:1 Yildiz (87.). Starke Flügelspieler bei Dersim Rüsselsheim

„Das war eine starke Leistung von allen, gerade auch von unseren Flügelspielern Deniz Celik und Mounir Saraoui“, freute sich Cem Ilhan vom Rüsselsheimer Spielausschuss über den klaren Sieg. „In den ersten 25 Minuten hat Fürth noch stark dagegen gehalten. Dann haben wir das Spiel immer mehr in die Hand genommen.“ Benjamin Neffati sorgte nach guter Kombination mit Masih Saighani und Eren Eray für die Führung (30.). Kurz danach traf Firat Tayboga mit einem herrlichen Schuss aus 18 Metern in den Winkel und bereitete dann mit einer schönen Flanke das 3:0 für Neffati vor. Emir Arik vergab kurz vor der Halbzeit einen Strafstoß. Doch Tayboga konnte in der 67. Minute auf 4:0 erhöhen. Erst am Ende gelang Fürth noch ein Tor. Tore: 1:0 Neffati (30.), 2:0 Tayboga (33.), 3:0 Neffati (39.), 4:0 Tayboga (67.), 4:1 Elenberger (88.). Büttelborn bekommt Patrick Stumpf nicht in den Griff